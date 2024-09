Abbiamo incontrato l’agricoltore che rischia il carcere per aver accompagnato dei migranti

A ottobre, alla frontiera tra Francia e Italia, abbiamo incontrato l’agricoltore Cédric Herrou mentre era impegnato nell’allestimento di un rifugio per migranti. A casa sua, ci ha detto, non c’era più posto. Da allora Herrou è finito al centro di un caso mediatico e successivamente in tribunale, con l’accusa di aver aiutato circa 200 migranti ad attraversare illegalmente il confine. La procura ha chiesto otto mesi di carcere per Herrou. La sentenza sarà emessa a febbraio

Abbiamo approfondito il suo caso qui.



