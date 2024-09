Questi artisti hanno trasformato la foresta in un luogo incantato

Projections in the Forest di 3hund su Vimeo. Tutte le foto via

La bellezza rarefatta di una foresta è stata illuminata con una proiezione mappata in bioluminescent forest, un corto degli artisti Friedrich van Schoor e Tarek Mawad. Per sei settimane i due si sono immersi completamente nella natura per creare una “personificazione” del luogo, trasformando gli alberi e i funghi in entità luminose. Con l’etereo sottofondo del compositore di Berlino Achim Treu, il film pulsa di vita aumentata bioluminescente che si unisce al verdeggiante mondo naturale.

Qui sotto date un’occhiata al dietro-le-quinte di Bioluminescent forest:

Behind the scenes – (Projections in the Forest) from 3hund on Vimeo.