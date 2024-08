Dei meloni in Giappone sono stati battuti all’asta per la cifra record di 25.000 euro

Questa potrebbe essere una di quelle volte in cui, nella tua vita da adulto, è appropriato dire: “Bei meloni!” a uno sconosciuto per strada.

Durante il week-end, una coppia di meloni Yubari è stata venduta all’asta per la cifra record di 3.2 milioni di Yen (25386.75 euro) nella città di Sapporo. I due meloni sono stati comprati da Shinya Noda, il presidente di una compagnia che impacchetta frutta e verdura.

Videos by VICE

“Volevo fare un’offerta record ad ogni costo”, ha detto alla fine dell’asta. E bisogna dire che a tenuto fede alla parola data. Il prezzo finale -che è più del prezzo consigliato per una Subaru Outback del 2018- ha spazzato via il record precedente per dei meloni Yubari: nel 2016 un tizio che apre supermercati aveva sborsato 3 milioni di Yen (23.700 euro) per un paio di questi ambiti frutti.

https://www.youtube.com/watch?v=TNIXwuB6274

Questa coppia è stata il momento clou di un’asta che comprendeva 508 meloni coltivati da otto agricoltori diversi a Yubari, città nella prefettura di Hokkaido, molto conosciuta per i suoi meloni. Questa preziosa varietà, il cui vero nome è Yubari King, è un parente del cantalupo che è stato sviluppato e perfezionato dagli abitanti della città dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Come riportato da Cooks Info ogni agricoltore che coltiva questi meloni, può venderlo solamente alla Yubari Agricoltultural Cooperative Association. L’Associazione possiede infatti il marchio “Yubari King”, e afferma che il loro obiettivo è quello di garantire, insieme ai contadini, che ogni melone con quel nome sia della qualità migliore e non contraffatto (oh, sì, questi meloni sono un grosso problema: un sacco di gente cerca di falsificarli spudoratamente).

Foto via Flickr / Tzuhsun Hsu

I ristoranti a Hokkaido hanno spesso buffet di meloni all you can eat (?!?), e la richiesta di frutta ovviamente supera l’offerta. Per fare un esempio, l’anno scorso il ristorante “Melon no Terrace” ha dovuto scusarsi per aver esaurito il melone nel giorno di apertura. “Abbiamo dovuto chiedere a circa 100 clienti di lasciare il locale”, ha detto ad Asahi Shimbun uno dei gestori. “Colgo l’occasione per scusarmi con loro dal profondo del cuore”.



Poco dopo il ristorante ha cambiato la modalità dell’offerta: quattro sedute giornaliere in cui 30 clienti alla volta hanno un’ora per ingozzarsi di quanto più melone riescono a mangiare, prima di essere gentilmente accompagnati all’uscita.

Quando non costringono i ristoranti a scusarsi con i clienti, i meloni Yubari vengono spesso anche regalati, soprattutto in occasione dell’Ochugen, il regalo che si fa a metà anno per pacificarti con qualcuno di cui sei debitore.

Anche Shinya Noda sta per fare una cosa simile con il suo acquisto record: dice che metterà in mostra i suoi meloni fino alla fine del mese, e che poi saranno affettati e regalati ai suoi clienti.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram .

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanali.