Questa fotografa ha ritratto 12 coppie per trent’anni

Nel 1982 Barbara Davatz, fotografa di Zurigo, ha ritratto 12 coppie. Sei (1988), 15 (1997) e 32 anni dopo (2014), ha fotografato di nuovo le stesse persone, solo che ogni volta c’era qualcuno dei suoi soggetti che aveva un nuovo compagno. La serie, che si chiama As Time Goes By, è uno studio sul lungo periodo sulle relazioni interpersonali, sull’età e sullo stile.



As Time Goes By è esposta al Fotostiftung Winterthur di Zurigo, dove abbiamo incontrato Davatz per parlare del progetto.

Videos by VICE

VICE: Come ti è venuta l’idea di questo progetto?

Barbara Davatz: Quando ho cominciato a scattare, Zurigo era in rivolta. I giovani lottavano per ritagliarsi il loro spazio, e sono cominciati scontri nelle strade. Non ho attivamente partecipato al movimento, perché ero molto presa dal lavoro, ma ero vicina alla causa e alle persone che la peroravano. E poi mi piaceva la creatività dei loro murales, dei poster, dei volantini, delle fanzine e degli slogan.



Non che questo progetto sia direttamente collegato a quello che succedeva al tempo in Svizzera, ma indirettamente lo è. All’inizio volevo concentrarmi su quello che le persone volevano comunicare con il modo in cui apparivano—con il loro “stile”, si può dire, anche se non mi piace molto. Il modo in cui ci presentiamo, i vestiti che indossiamo, i tagli di capelli e gli accessori dicono qualcosa di noi e del modo in cui vediamo il mondo. Quando le persone creano una coppia, è come se quello che vogliono comunicare diventasse il doppio più forte. È questo che mi ha affascinato.

Come hai trovato i tuoi soggetti?

Tutto è cominciato da Kurt e Nicola. Sono miei amici. Pensavo che insieme fossero affascinanti. Entrambi avevano un taglio biondo spettinato ed erano vestiti quasi sempre di nero da capo a piedi. Mettevano vestiti che si cucivano da soli o di seconda mano—erano bellissimi. Sono stati loro a ispirarmi e a farmi pensare che sarebbe stato bello fare ritratti di coppie che insieme riuscissero a comunicare con forza un punto di vista particolare sul mondo—uno stile di vita, attraverso il modo in cui apparivano in quanto coppia. Perciò ho cominciato a cercare altre coppie che mi comunicassero lo stesso.

Come le hai scelte?

La cosa più importante era che dovevano avere qualcosa di insolito e interessante—nel fisico, nel volto o negli abiti. Non dovevano seguire la moda, dovevano avere un messaggio loro che venisse “duplicato” dall’essere in coppia. Per esempio Beni e Andi erano due Bewegler [così erano chiamati i partecipanti ai moti di Zurigo]. I vestiti strappati che portavano erano una presa di posizione contro lo status quo. Era questo il messaggio che passava quando li vedevi per strada.

Beni, Charlotte, Lou-Salomé, Natalie 2014

Quando hai fotografato Beni e Andi per la prima volta?

Eravamo in coda insieme dal fruttivendolo. Uno dei due aveva un cappotto di tessuto, l’altro un cappotto di pelle con tutte le cuciture sfatte, e un maglione a brandelli. Ricordo che il maglione verde di Beni era rammendato con lana rossa. Dato che la coda era lunga ho avuto modo di osservarli e pensare, “Questi due sarebbero perfetti.” Perciò ho raccolto tutto il mio coraggio e gli ho detto, “Ehi! Sono una fotografa e sto lavorando a una serie di ritratti—vi andrebbe di partecipare?”

All’inizio erano scettici—dopotutto, ho vent’anni più di loro. Ma due giorni dopo mi hanno invitato a casa e mi hanno fatto una specie di colloquio. Mi hanno offerto un caffè e io ho mostrato loro il mio portfolio. Abbiamo avuto subito un buon feeling, e poco dopo li ho fotografati. Ad oggi, quella foto di loro due è una delle mie preferite.

Avevi deciso fin da subito di continuare il progetto per così tanto tempo?

A dire il vero no. Ero una fotografa professionista e avevo molto da fare—i progetti personali restavano un po’ da parte. Un giorno Nikolaus Wyss e Walter Keller sono venuti al mio studio a cercare foto da pubblicare nel loro magazine Der Alltag.

Walter ha guardato i ritratti e ha detto, “Se mai volessi ampliare la serie, a noi piacerebbe pubblicarla.” Avevo già pensato di continuare il progetto, a volte, ma non avevo tempo. Ma l’interesse che avevano dimostrato loro e l’idea che non sarebbe stata solo una cosa che “faceva portfolio” mi ha dato la motivazione. Mi sono messa a lavorare subito e ho scattato 15 foto.

C’è una crescente spinta voyeuristica nel progetto?

Senza dubbio. È una serie di ritratti concettuale, persone che sono loro stesse e guardano in camera. E ovviamente l’invecchiamento è così evidente che sarebbe stato difficile non fare una serie intima.

Com’è cambiata nel tempo la tua relazione con i soggetti?

Nel tempo sono entrata in profondità nella vita dei miei soggetti. Ogni volta che decidevamo di incontrarci, prima c’erano lunghe telefonate per rimetterci in pari con quello che era successo. E ogni volta pensavo, “Che buffa la vita. Dall’ultima volta che ho parlato con questa persona sono successe un sacco di cose.”

Le persone che ritraggo sono diventate per me una seconda famiglia, ma probabilmente loro per me significano più di quanto significhi io per loro. Nel corso degli anni, ogni volta che avevo loro notizie, ogni volta che leggevo di loro sui giornali—magari perché avevano fatto un film, o una mostra, o avuto un riconoscimento—tenevo l’articolo, l’invito, o il biglietto o la recensione. Ho un archivio di quello che queste persone hanno fatto, sono come una madre orgogliosa. Questa serie non parla delle volte che le persone sono state davanti al mio obiettivo, ma del tempo passato tra una foto e l’altra.

Nicola e Kurt 1982

Kurt e Nicola 1988

Barbara e Nicola 1997

Anna e Kurt 1997

Barbara e Pius 2014

Nicola e Angela 2014

Anna e Beat 2014