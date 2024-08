Abbiamo chiesto a Bello Figo le sue canzoni preferite di Bello Figo

La settimana scorsa Bello Figo è venuto in redazione a trovarci per parlare di Swag Negro, il suo nuovo libro. Dato che i nostri colleghi di VICE lo avrebbero intervistato per parlare di Italia, politica e razzismo, ho pensato di parlargli solo di musica.

Quindi mi sono messo accanto a lui su un divano, sono andato sul suo canale YouTube e gli ho chiesto di scegliere le sue canzoni migliori, così da ripercorrere assieme sei anni di swag. In mezzo a Berlusconi e Renzi, ai Marò e all’ISIS, ad Andrea Diprè e Francesco Totti, abbiamo lasciato che la sua vita vera venisse fuori in tutta la sua splendida normalità.

Di fronte all’occhio attento di The Gynozz, seduto sul divano di fronte a noi, abbiamo quindi preso il viale dei ricordi. Ed eravamo felici, perché sapevamo che quel ragazzino che un tempo cantava di farsi le seghe, eroe fiabesco, può oggi cantare che ieri sera ha skopato.

“Mi faccio una seGha”

Noisey: Un grande classico. Raccontami come è nato questo video.

Bello Figo: Qua ero con un mio amico dall’altra parte del centro e non avevamo un cazzo da fare, era una domenica pomeriggio. È venuto a trovarmi e dovevo accompagnarlo da una sua amica e mentre eravamo in giro mi fa, “Dai, fai quello che vuoi. Io intanto ti filmo”. Pensare che questo video non è l’originale, è messa su così. Se ci fai caso non la sto cantando! Eravamo così, in giro a ballare.

Qua a livello di stile eri ancora agli albori.

Però vedi che più o meno c’eravamo. Il cappellino fuori dal normale, i pantaloni dentro le calze.

Ora “Mi faccio una seGha” ha quasi tre milioni di views, ma ai tempi com’era andata?

All’inizio i ragazzi che ci capivano, che volevano divertirsi, lo avevano capito subito. Aveva fatto più o meno 30.000 in una settimana che ai tempi era… ziocane! Iniziavano a contattarmi su Facebook, “Mi piace la tua canzone, la ascolto tutti i giorni”. Era la mia prima canzone che faceva successo, e per me era una cosa strana, dicevo “Che cazzo sta succedendo”. È iniziato tutto da lì, man mano che condividevano su Facebook.



Avevi già un sacco di hater ai tempi?

Sì, erano più hater che quelli che capivano.



Ma venivano a romperti il cazzo anche di persona?

No, no. Ma anche ora non viene mai nessuno. Solo su internet. Finché si tratta di commentare…



La canzone l’avevi scritta molto tempo prima?

Non l’ho scritta! Non scrivo, io. Mi viene una tematica. Faccio la canzone sulle mie scarpe, mi metto lì in studio e tutto viene sul momento.

“Stasera Scopo (SWAG MINGHIE) Ft Don CaPuCiNO HD”

Qua dove siete, cosa state facendo?

Siamo a casa del mio amico! Siamo andati a trovarlo e vedi, quando vengono gli amici viene sempre l’ispirazione per fare il video, per cazzeggiare. Mettiamo uno a filmare con il cellulare e facciamo il nostro solito, come viviamo e come ci divertiamo. Poi programmiamo lui che esce fuori che arriva, con la telefonata…



Avevate improvvisato?

Sì! E appena c’è il drop tutti saltiamo, balliamo.



I video li facevi tu? Perché trovo molto bello il fatto che l’inquadratura a un certo punto smetta di essere in orizzontale.

Sì, li montavo io a cazzeggio! Se ce l’hai col cellulare è più facile. Però col PC è impossibile da guardare!

Ma Capucino?

È mio fratello. Qui però non c’è.

E dov’è?

Nella canzone c’è, nel video no! Mi sa che è proprio lui che filma.



Avere il feat ma non essere nel video è molto avanti.

Non lo fa nessuno di solito.



“Stasera Scopo” ha relativamente poche views.

Secondo me è un po’ per il video. È tutto scuro, non si vede un cazzo. E come dicevi tu prima, girata così non è venuta benissimo. Ma devo dire che questa, come “Tutte Bianke”, hanno poche visualizzazioni ma le conosce tutta Italia.



E perché è successa questa cosa, secondo te?

Boh! Perché secondo me è più cantata in giro che guardata, o comunque condivisa su Facebook. Ai tempi chi conosceva Gucci Boy non poteva non conoscerla.

“TUttO BellO TuTtO Fre$hO (SWAG) OH MIO DIO ♡ |HD|”

“Tutto Bello Tutto Fresho”! Non è una delle tue più famose. Ed è fatta su “Levels” di Avicii.

Solo per la sua perdita, commentiamo. Ma anche perché è bellissima la canzone. Ai tempi se andavi in discoteca c’era per forza, questa canzone. Dicono che si è ammazzato, pesante come cosa. Anche questa ha poche visualizzazioni ma la cantavano tutti.

Dove sei nel video?

Questo è il piazzale più famoso di Parma, piazza della pace. Io ci andavo poco ma i miei amici ci andavano spesso. Lì di solito si fuma, si beve, non si fa un cazzo.

Avevi conosciuto “Levels” di Avicii andando in discoteca?

No, un po’ in TV e un po’ in radio. Poi ho preso la base e mi piaceva.



Ti piace andare a ballare?

No. Forse prima di fare successo… no, anche lì, andavo ma poi non mi trovavo bene. Stare in mezzo alla gente non è una cosa da me. Se voglio ballare ballo in casa, o da solo o con chi voglio.

Neanche a me piaceva tanto, ascoltavo solo rock e metal da ragazzino. Suonavo la chitarra, cose così. Tu hai mai suonato qualcosa?

No, no. [Interviene The Gynozz: “Solo la tromba!” Risate.]

“Ce L’ho Groϟϟo (SWAG) Legendario STAI LI A BONegiare!!!!”

Quella doppia S con quel carattere nel titolo da dove viene?

L’ho trovata nei commenti. Tra l’altro un commento che faceva omaggio a Hitler, mi sa, o qualcosa del genere. Era proprio sotto questa canzone qua, allora l’ho copiata e l’ho messa. Cazzo, quanto tempo è passato? Era il 2012?

Eh sì! Qua nel video dove sei?

Nel cortile appena sotto casa. Ora l’ho cambiata, è un altro livello.



Il ragazzo che è con te nel video chi è?

Quello che ballava in slow-mo in “Stasera Skopo”, si chiama Christopher. Tutti i miei amici o cantano poco o fanno cose così, è normale. Non sono così conosciuti come Gynozz o Don Capucino, ma sono comunque importanti.



Il video è molto statico. Inquadratura fissa, tutto dritto…

Finché non arriva lui!



Oddio, vero! Chi è quel tizio che compare dietro e parcheggia la bici?

Lo conosco, vive lì vicino. Non so se sa che è in questo video.

“Vaffanchiulo (SWAG HIT)Non 6 Serio NelLa ViTa HD”

Continuiamo. Dove ci fermiamo?

Eh, “Vaffanchiulo è da mettere!



Ok, mettiamola! Perché il video inizia con un countdown?

L’ha messo un mio amico, un coglione! L’ha fatto partire da 100…



Ma perché?

[Ha] fatto lui! È lui che ha filmato e ha fatto il montaggio, il fisheye.



Qual è la canzone sotto?

I Bingo Players, “Rattle”.



È bella zarra!

Non so se ti ricordi, ai tempi era incredibile. Andava, ziocane! Ma ancora ora se la metti in disco tanta gente la sa.



Su questo pezzo rappi in inglese.

Mi piace di più in inglese, è più facile. Alla gente piacciono più i pezzi in italiano ma siamo in Italia, che ci possiamo fare. Comunque qua siamo fuori dallo studio dell’amico che mi ha filmato, che fa il DJ in una radio.

Ma com’è che ti è venuto da mettere i commenti accanto al titolo?

Per completare il titolo, per completare la canzone. Tu dai un titolo alla canzone, poi aggiungo qualcosa, come un’etichetta. Per mettere le cose più in chiaro.

“SwaG BerLuSconi (swaG Politiko) Stai Li a PenSare [HD]”





Allora, dimmi subito dove hai preso quei soldi.

Quei soldi lì sono insieme di soldi di amici, un po’ sono miei. E li sto buttando a terra.

Raccontami l’origine di “Swag Berlusconi”. Come ti venne in mente?

Ai tempi quando lo vedevo era il suo stile di vita, i suoi soldi. Infatti la canzone parla di questo. Lo stimavo, e quindi ho pensato di dedicargli una canzone e dire che anch’io avrei voluto vivere così. Poi “Pasta con tonno” è stata quella che ha cambiato tutto, ma già qua si capiva.



È strano il fatto che quando sei andato in TV su Mediaset nessuno abbia detto niente su “Swag Berlusconi”.

È vero! Ma anche su[l mio pezzo su]i marò. Non so se lo sapevano. Io non gliel’ho detto, che ho elogiato Berlusconi.

“Sono Tutte Bianke (SWaG Colore FiGhe)”

Come mai hai scelto “Sono tutte bianke”?

Questa è bellissima! Questa ha un ruolo per me, e anche per il mio personaggio, perché identifica la mia scelta verso le ragazze. Loro arrivano apprezzando già, perché sanno già. Ogni tanto lo dicevo nelle canzoni, ma questa è quella più concentrata. So che tanti miei amici e anche tanti miei fan tengono alle mie preferenze, quindi ho voluto dedicarci una canzone. Il beat è di “Lean Back”, di Fat Joe.



Qua stavi iniziando a vestirti in maniera diversa. La roba Supreme non c’era, nei video vecchi.

Anche nei vecchi c’era cintura Gucci, però col passare del tempo… sticazzi. Inizi a guadagnare due soldi e li fai, no?



E dove avete girato questo video?

Qua eravamo in un altro parco dove non c’era tanta gente così potevamo girare il video in pace. Sennò vengono a chiedere foto, chiedono se possono stare con noi. Ma il lavoro va fatto in pace.

“AL Pranzo (SWAG POP) EMoZioNi [HD]”

“Al pranzo” è forse la canzone più melodica che hai fatto, basandoti su “Let Her Go”. Ma se tu ti svegli sempre al pranzo, come facevi quando andavi a scuola?

Era quello il mio unico problema, quando andavo a scuola! Al mattino non avevo voglia. Quindi quando finalmente ho mollato la scuola e sono riuscito a vivere il mio sogno mi è venuta l’ispirazione per fare la canzone.



Quando hai mollato la scuola?

Nel 2011, avevo 19 anni. Facevo l’IPSIA, il meccanico. I miei genitori mi han detto “Se non hai voglia cazzi tuoi, quando vorrai trovarti un lavoro lo trovi”. Ma se avessi fatto la scuola magari non avrei mai cantato.



Qua sei a casa tua?

Sì, mi ero appena svegliato al pranzo, avevo appena mangiato la pasta con tonno e ho girato il video.



Il più grande problema dello svegliarsi al mattino, come dici, è il freddo. Come si fa ad affrontare il freddo al mattino?

Eh, è difficile! in più se sei a letto con una figa è impossibile alzarsi. Tu sei a letto con una figa e devi svegliarti al freddo, al mattino, non ce la fai! Non ce la fa nessuno! Anche in estate non ce la faccio, non riesco a dormire per il caldo e mi sveglio al mattino. Ma non è una mia scelta.

“Matteo Renzi (SWAG) iTalia Renzi [HD] STai Li AscolTare”

Questo è l’inizio del tuo amore per Matteo Renzi e il PD!

Io sono impazzito quando l’ho visto. Quando hanno detto che è il nuovo premier ho detto, “Cazzo, ma è giovanissimo! Ed è già così” E mi immagino che tipo di vita potrebbe fare. Quindi mi sono immaginato al posto suo, e io soldi, fighe, macchine, belle cose. Quindi da lì mi viene l’ispirazione di dedicargli la canzone.



Quando hai iniziato a portare i pantaloni così bassi?

Già a scuola, solo che lì li tiravo un pochino su. Sono stato un po’ più libero a portarli così quando ho finito scuola, che in giro non ci sono insegnanti e non c’è gente seria.

I soldi che hai in mano qua stanno aumentando.

C’è da vedere quanti erano i 20! Qua sono pochi, ma sono 50.

“Andrea Diprè (SwaG Catafratto) Stai Li A Guardare!!!”

Questa è l’ultima cosa che hai fatto con Andrea Diprè. Che ricordi hai di questa canzone e del tempo che hai passato collaborando con lui?

[L’ho scelta] appunto per quello. Andrea è un grande. Fino a un certo punto ci divertivamo, facevamo le cose insieme. I video, gli strip. Poi ha cambiato un po’ giri e ha cominciato a frequentare altre persone, e le sue scelte sono anche cambiate. Come fare i porno, e oltre ai porno faceva altre cose che non c’entravano con me. Però fino a lì facevamo interviste, serate, concerti insieme. Eravamo simili, ci piaceva andare a fighe, andare in giro con la cabrio.

La cabrio nel video è di Andrea?

Era di un suo amico.



Com’è che avete scelto il Mercatone Uno come location?

Ci siamo incontrati lì prima di andare al locale con il suo amico che portava la macchina. E già che eravamo lì il videomaker ha voluto girare qualcosa.

“Raul Bova (SWAG ATTore) Lascia Che io ti Bovo. Ft Pu$$y Ass [HD]”

Perché hai scelto “Raoul Bova”?

Questo è il periodo in cui mi sentivo veramente figo. Ma bello. Questo era il periodo in cui iniziavo a beccare veramente tante fighe. Quindi mi sono identificato in Raoul Bova, che anche lui è figo e pieno di fighe, se vuole. Poi ho scoperto che era sposato. Fossi in lui non mi sposerei, però vabbè.



Quando è che ti sei reso conto che stavi iniziando ad avere successo con le ragazze?

Dopo “Pasta con tonno”. Alle serate si avvicinavano ed era più facile. Quando invece è difficile, è difficile. Sia online che di persona. Prima di “Mi faccio una Segha” era impossibile.



“Ho Paura di isis (SWAG Asassini) 2016 HD”

Come mai “Ho paura di ISIS”?

Qui veramente avevo paura. Bombardavano veramente di brutto. Qui avevano appena attaccato la Francia.



Quando è successo io ero a un concerto a Londra, ed è stato terribile pensarci. Ho avuto paura ad andare ai concerti per un po’.

Ah, ma loro stavano in un posto chiuso in un concerto, è arrivato questo qua? E ha sparato a chiunque? Quindi tu sei a ballare e…



Eh sì, è terribile. Ed è strano, perché comunque questo pezzo è forse il più “serio” che hai mai fatto. E pochi nei media ne hanno parlato.

Cazzo. Almeno ora sono scomparsi. Quando fai qualcosa di bello, chi cazzo ne parla? Quando c’è da elogiarti, chi cazzo lo fa? Quando c’è una minima cosa da criticarti, guarda quanti.

“Salviamo i Marò (SWAG iNocenTi) ESTATE 2016 [HD]”

Come hai vissuto la vicenda dei marò?

Io speravo e preferivo davvero che li lasciassero. Li hanno lasciati poi alla fine?



Sì!

Bene, bene. Un pensiero anche in omaggio a loro.

Dove hai trovato l’uniforme?

L’ho comprata online. Per unirmi a loro! Qua siamo in un posto street, hood, trap. Dico con tutti i miei amici, “Andiamo in India e portiamoli a casa. Ma andiamo lì belli incazzati. E ci portiamo anche le fighe.”

“Sembro Francesco Totti (SwaG Giocatore) Stai li A Ragionare HD”

Segui il calcio? Che cosa tifi?

Sì, seguo il calcio! Tifo Barcellona. In Italia nessuno. Mi piace il modo in cui giocavano. Anche ora, ma due o tre anni fa era una maniera che…



Quindi Bello Figo adora Guardiola. Ma durante Roma Barcellona 3-0 chi tifavi?

Sì, tifavo Barcellona lo stesso.



E nonostante questo hai fatto una canzone per Totti.

Eh, Totti non c’era! Però [la canzone] è per Totti in se. Mi ricordo nel mondiale del 2006 quando poi ha segnato il rigore. Il suo modo di giocare, tacco, pallonetto, era figo. Quindi quando andavamo a giocare volevamo imitarlo, fare il cucchiaio alla Totti. Anche giocando alla Play, tu sceglievi la Roma così potevi tirare le sassate. [interviene The Gynozz: “Poi c’ha un destro Totti… è una specie di Adriano”] Anche Del Piero! [Parlando di calcio] è importante anche “FIFA”, perché è il mio hobby. Lo facevo anche prima di diventare famoso.

“Sto Skopando (SwaG Impegno Negro) Stai Li A Non Essere Impegnato !!! ASGorra [HD]”

Perché è importante per te questa canzone?

Questo è importante perché è il mio mood praticamente sempre. È ciò che sempre faccio e vorrei sempre fare. Ci sono momenti per stare con gli amici e momenti per…

Devo dirti che in questa carrellata sono molto felice che tu abbia scelto sia “Stasera Skopo”, che “Sto Skopando”.

Ma anche “Ieri sera ho skopato”. L’ho cantata con emozione. Quando l’ho fatta la canzone era vero che la sera prima avevo scopato. E cioè, ero ultrafelice. E poi come base, come flow, vedo proprio non un nuovo genere, ma un nuovo inizio. Qualcosa di super trap.

E così con “Ieri sera ho skopato” completiamo il ciclo temporale delle scopate.

Nell’album continua, ti dico già un testo. “Voglio scopare ancora”. “Scopo tutti i giorni”.

Nota: Non ci sono né “Pasta con tonno” né “No pago affitto”, perché se segui davvero il profeta dello swag sai già tutto quello che c’è da sapere.



