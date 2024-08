Una bevanda a base di acqua marina è il rimedio definitivo contro l’hangover

Un celebre filosofo francese dei primi del ‘900 aveva dimostrato nell’opera Acqua di mare, ambiente organico la forte similitudine esistente tra l’acqua di mare e i liquidi organici del corpo umano

Ho passato l’ultimo anno a bullarmi con amici e conoscenti di aver trovato il rimedio definitivo dei cetriolini sottaceto contro l’hangover (che in realtà avevo letto proprio qua su Munchies). Ha funzionato.

Ma poco tempo fa ne ho scoperto e testato personalmente un altro, a base di acqua di mare. Prevedo un’impennata della mia popolarità!

Il rimedio è un progetto molto innovativo nato in Spagna dalle giovani menti di due fratelli, Lois e Raul Anta. La storia è interessante. Raul nel 2015 stava frequentando un master in Protezione Ambientale presso l’Universidad Autónoma di Madrid; il suo progetto finale doveva ruotare attorno a un tema: come calcolare il valore economico di un’area naturale protetta, come una riserva marina? Così, a Raul venne in mente di sviluppare il progetto sostenibile di un prodotto rispettoso dell’ambiente, ottenuto dalle risorse naturali di un’area protetta. Un prodotto utile all’umanità dal quale si potesse ricavare un profitto, ma senza danneggiare la natura.

Così è nato REFIX: una bevanda ricostituente in bottiglia, composta al 20% da acqua di mare, miscelata con acqua minerale, succo di limone e stevia. Niente di più, niente conservanti e coloranti. Una sorta di sport drink dal retrogusto salato, completamente naturale e contenente tutti gli elementi necessari per il corretto recupero del corpo umano.

L’acqua di mare viene estratta a 70 metri dalla costa e 4 metri di profondità nell’area marina protetta di Os Miñarzos – in Costa da Morte, Galizia – ed è una delle migliori acque in Europa, qualitativamente parlando. Il governo effettua ogni settimana le analisi delle acque, ogni volta perfette. Per questo motivo si tratta di una delle zone con maggiore produttività biologica del mondo e dispone di una fonte inesauribile di plancton. Ed essendo parte dell’Oceano Atlantico, le correnti sono sempre forti e il mare purificato.

Foto per gentile concessione di Refix

Anche il packaging è eco-friendly: solo vetro e alluminio, 100% riciclabili. E la comunicazione è giovane e fresca come i creatori del progetto.

Un celebre filosofo francese dei primi del ‘900 aveva dimostrato nell’opera Acqua di mare, ambiente organico la forte similitudine esistente tra l’acqua di mare e i liquidi organici del corpo umano, affermando che l’acqua marina contribuisce all’idratazione e alla ricarica elettrolitica delle cellule, aiuta a equilibrare la funzione enzimatica e, udite udite, favorisce la rigenerazione cellulare.

Le bottigliette di REFIX hanno dunque tante proprietà, confermate da diversi studi scientifici. Se mescolata con acqua minerale (altrimenti sarebbe imbevibile), la concentrazione di minerali è infatti la stessa di quella del corpo umano, dunque ottimale. Tra i tanti benefici: migliora le performance atletiche, allevia la sensazione di fatica dopo uno sforzo fisico, è utile contro la dermatite, l’obesità e l’anemia.

E soprattutto, come dicevo, è un grande rimedio anti-hangover. Come? Bevendone un paio di bottiglie prima di andare a letto dopo una notte passata a bere alcol a caso, la mattina dopo si sta come un fiore. Per questo REFIX sarà decisamente il mio aneddoto vincente per il 2019.

