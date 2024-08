La torta di compleanno di Beyoncé costa di più del tuo affitto

Le torte di compleanno finiscono sempre nel cestino, sbaglio? Non importa quanto costa, o quanto sia bella, il 50% della torta finisce prima per passare alcune settimane in frigorifero in attesa di qualcuno che sia in vena di torta, e poi viene buttato senza tante cerimonie. È il deprimente viaggio di più o meno tutte le torte. Un tempo simbolo di gioia, ora triste rifiuto umido e doloroso ricordo di giorni migliori, un ricordo avvolto da pellicola trasparente ingiallita.

Perciò, tenendo a mente ciò, esaminiamo questo fatto: lunedì è stato il compleanno di Beyoncé e Jay-Z le ha comprato una torta da almeno tremilacinquecento dollari. La torta in questione è stata preparata dal Cake Life Bake Shop di Philadelphia ed è stata consegnata a Bey durante il festival Made In America di Jay-Z, nel weekend. I pasticceri hanno recentemente dichiarato su Page Six che le loro torte su ordinazione partono da 3.500 dollari (~2.900€), ma “il prezzo aumenta con l’aumentare dei dettagli, della complessità e della grandezza”.

Ed ecco la torta, l’opera d’arte, la scultura di pan di Spagna (non sappiamo se si tratti o meno di pan di Spagna):

Come potete vedere, è decorata meravigliosamente con una corona simile a quella che Beyoncé ha indossato durante la sua leggendaria performance ai Grammy 2017 e quella che a occhio sembra vera foglia d’oro. Non esistono testimonianze sul sapore della torta (o se fosse o meno vegana, per rispettare la dieta di Beyoncé), ma quello che sappiamo per certo è questo: è costata più di diversi mesi del tuo affitto, e tra pochi giorni circa la metà sarà scaricata in qualche discarica, perché è una torta di compleanno, e questo è quello che succede alle torte di compleanno.



