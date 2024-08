Biscuits al formaggio e sciroppo d’acero

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 1 ora

Ingredienti

Per i biscuits:



702 g di farina

29 g di lievito

8 g di bicarbonato

46 g di zucchero

424 g di burro non salato, a cubetti, congelato

216 g di latticello

168 g di sciroppo d’acero

1 uovo, leggermente sbattuto

Per il sugo di carne:

100 g di salsiccia macinata

17 g di burro non salato

1 peperone verde, tagliato finemente

1/2 mezza cipolla, finemente affettata

90 g di farina

600 g di latte

sambal oelek, a piacere

sale e pepe nero macinato fresco

Per servire:

57 g di aceto

4 uova grandi

salsa piccante a piacere

erba cipollina, per guarnire

Procedimento

1. Prepara i biscuits: mescola tutti gli ingredienti secchi in una grande ciotola. Usando le mani, incorpora il burro negli ingredienti secchi fino a formare briciole della misura di piselli. In una ciotola piccola mescola latticello e sciroppo d’acero, poi aggiungi al composto di farina finché il tutto non è ben combinato.

2. Su un pezzo di carta da forno di 30×40 cm, sistema l’impasto della misura della carta, a circa 2,5 cm di altezza. Stendi per rendere uniforme, poi ripiega 3 volte (piega la parte sinistra a 1/3 verso la metà, poi la parte destra oltre la metà). Compatta a circa 2,5 cm di altezza poi taglia dei cerchi di 5 cm di diametro. Dividi i due biscotti in due teglie ricoperte di carta da forno e metti in freezer per 1 ora.

3. Scalda il forno a 175°C. Spennella i biscuits con l’uovo e cuoci per 15 minuti. Togli dal forno e spalma ogni biscuit con il restante sciroppo d’acero, poi grattugiaci sopra il formaggio. Cuoci per altri 10 minuti – o finché il formaggio non è sciolto e i biscotti dorati.

4. Prepara il sugo: in una padella grande, a fuoco medio-alto, cuoci la salsiccia, rompendola in pezzi più piccoli con un cucchiaio di legno, finché non diventa croccante – circa 4 minuti. Usando un mestolo traforato, sposta la salsiccia in una ciotola e metti da parte.

5. Fai sciogliere il burro, poi aggiungi peperone e cipolla. Cuoci finché non si ammorbidisce, circa 4 minuti, poi aggiungi la farina. Cuoci per 1 o 2 minuti, poi versa gradualmente il latte mentre continui a mescolare. Cuoci finché non si addensa, circa 3 o 4 minuti, poi rimetti dentro la salsiccia. Versa l’aceto, condisci con sambal, sale e pepe. Mantieni caldo.

6. Cuoci le uova. Porta lentamente una pentola di medie dimensioni d’acqua a ebollizione a fuoco medio. Aggiungi l’aceto di vino bianco e, usando un cucchiaio, crea un mulinello nell’acqua. Rompi le uova, una alla volta, e cuoci finché il bianco non è solido e il tuorlo ancora liquido – circa 2 minuti e mezzo. Usando un mestolo traforato, sposta con attenzione le uova su una teglia ricoperta di carta da forno e condisci con sale e pepe.

7. Per servire, metti due biscuits in due piatti separati. Finisci ogni piatto con il sugo di carne e 2 uova. Guarnisci con l’erba cipollina. Servi con della salsa piccante.

