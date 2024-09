Questi video mostrano quello che i tuoi videogiochi preferiti nascondono

Ultimamente su Twitter sta girando una bellissima gif, che va oltre la semplice risata o like. Viene da un video tratto da Sonic Adventure 2, parte di una serie dello youtuber Shesez. Questa serie, Boundary Break, esplora i videogiochi da Earthbound a Dark Souls andando oltre la visione normale e guardando in tutti gli angoli e le fessure che normalmente sono nascosti.

A volte rivela cose random e apparentemente assurde, come la testa capovolta di Doctor Robotnik in una scena tagliata, ma a volte rivela molto di più. Non solo inquadrature bizzarre di momenti irrilevanti, ma anche divertimento e opportunità di capire meglio come vengono disegnati i videogiochi.

Dirottare la visuale dei videogiochi rispetto alla sua prospettiva può rivelare molto su come la scena è stata costruita. Mette a nudo i trucchi, i quirk e e gli hack che hanno portato al prodotto finito — e ogni episodio è pieno di questi stratagemmi. Si scopre, per esempio, che le scene pre-renderizzate spesso sono riprodotte su un piano posto perfettamente in linea con la visuale del giocatore.

Quindi quando si va oltre la camera, Shesez rivela uno spazio che è una specie di cinema dentro un limbo. Zoommando in un videogioco di Animal Crossing, tra gli altri, il caratteristico trucco prospettico è rivelato come il risultato della costruzione di un mondo dentro un lungo tubo.

Per chi fosse meno interessato agli aspetti tecnici, Boundary Break isola anche dei dettagli interessanti e altre cose futili che altrimenti andrebbero perse. Per esempio il retro di un amiibo box o i pezzi del Triforce. Ma la cosa più bella della serie è semplicemente la sua varietà. Pixel o poligoni, piattaforme o RPG, i temi di Shesez vengono scelti da uno spettro così ampio che ce n’è per tutti i gusti.

L’intera playlist di Boundary Break si trova su YouTube, così come gli archivi degli episodi di livestreaming di Shesez per vedere tutti gli insight.

Questo articolo è apparso originariamente su Waypoint