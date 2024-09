Bruxelles è un paradiso

Bruxelles non è certo famosa per essere la città più ospitale del Belgio. Eppure, la fotografaUlrike Biets, che ci ha vissuto per gli ultimi 15 anni, la ama tanto da non volersene mai andare. “Bruxelles è l’unica ‘grande città’ del Belgio,” mi ha detto. “La gente tende ad associarla alla solitudine e a una certa durezza, ma se ci passi del tempo scopri che in realtà ha anche un lato tranquillo e dolce.”

E in effetti, a Bruxelles c’è molto di più che schiere di tecnocrati e noiosi palazzi governativi europei. Basta osservare queste foto di sangue, topi e bistecche sotto formaldeide.

