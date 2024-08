Buffalo Wings di Pollo

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti per la Buffalo Wings

Olio di canola per friggere

1007 g di alette di pollo

10 g di sale

2 g di pepe nero macinato fresco

10 g di condimento per pollo

286 g di farina di grano tenero 0

Un pizzico di peperoncino di Cayenna

3 g di paprika

44 g di burro

1 spicchio d’aglio tritato

60 ml di salsa piccante

Gambi di sedano e gorgonzola

Preparazione

1. Scalda circa 5 cm d’olio in una padella, monitorando il termometro che deve raggiungere i 180°C. Condisci le alette di pollo con sale, pepe e il condimento per il pollo. Prendi una ciotola abbastanza grande in cui poter mescolare insieme la farina, il peperoncino e la paprika. Infarina bene ogni aletta di pollo nella ciotola con la farina.

2. Lavora a gruppi di alette, friggendole per 10-12 minuti fino a completa doratura. Asciuga poi l’olio extra con della carta assorbente.

3. Per preparare la salsa, prendi una pentola di media grandezza e cuoci prima il burro finché non si è sciolto; aggiungi poi l’aglio cuocendolo per 1-2 minuti. Versa quindi la salsa piccante e mescola fino a completa amalgamazione.

4. Trasferisci le alette pronte in un piatto da portata e condiscile con un po’ di salsa. Servi con il sedano e il gorgonzola.