Cacio e Pepe Kugel è l’ibrido culinario di cui non sapevamo d’avere bisogno

L’ultima volta che la chef Missy Robbis del Lilia (uno dei nostri locali preferiti in cui magiare la pasta a New York), ha fatto un giro per la cucina di MUNCHIES US, ha dato vita a un bel piatto estivo con vongole ed erbette fresche raccolte direttamente nel nostro giardino. Si trattava di un piatto squisitamente stagionale, da riproporre proprio solo a giugno su di un tetto a Williamsburg, Brooklyn.

Però, come ha ribadito Robbins durante quella stessa visita, “ci sono piatti talmente buoni e classici che mettono da parte qualsiasi stagionalità.” Come, ad esempio, gli spaghetti cacio e pepe kugel, che potete trovare anche in uno dei suoi ultimi libri, Breakfast, Lunch, Dinner… Life!: Recipes and Adventures from My Home Kitchen.

Videos by VICE

“Questo piatto è frutto di un po’ di tempo libero e della mia voglia di sperimentare. Nasce in un giorno in cui ero con amici a preparare del kugel (N.d.T.uno sformato di spaghetti della tradizione ebraica)”, rivela Robbins, raccontando un po’ la natura dietro a molte delle ricette presenti nella sua ultima fatica letteraria, che a sua volta è il risultato di un anno sabbatico preso dopo aver lasciato la sua posizione di executive chef all’A Voce di Manhattan.

Gli spaghetti cacio e pepe kugel rappresentano la perfetta unione della sua educazione ebraica e dell’amore per la cucina italiana.

Per realizzarla, il primo passo è quello dimettere a bollire velocemente 680 grammi di pasta nell’acqua salata, togliendola via con le pinze per spaghetto quando è ancora abbastanza al dente (il kugel rimane più umido se gli spaghetti non vengono scolati nello scolapasta). Finirà di cuocersi bene quando il kugel è nel forno.



Il secondo passaggio di Missy Robbins consiste nell’unire un sacco di ricotta sbattuta, mascarpone e Pecorino Romano alla pasta, condendo poi generosamente con il pepe nero.



“Si tratta della ricetta più facile presente nel libro e, penso, quella poi più realizzata da chi lo legge,” rivela Robbins,. Gli amici le inviano per messaggio foto dei risultati.



Non appena la teglia è imburrata, vi ci getta la pasta e il mix di formaggio, coprendo bene anche i lati.



“Ecco qui, a prova d’idiota!”. Un altro po’ di pepe, e la teglia finisce dritta informo per circa 35 minuti, che noi passiamo ad aspettare impazientemente. Alla fine la superficie della pasta risulterà croccante e dorata.

La ricetta: Cacio e Pepe Kugel

Una volta pronta, Missy Robbins prepara porzioni quadrate da cui pendono spaghetti.

Semplice e piena di formaggio, la cacio e pepe kugel è ispirata da un classico festivo della tradizione ebraica, ed esemplifica benissimo il concetto di “comfort food.” Il bello è che va bene durante qualsiasi stagione. Anzi, molto probabilmente ti ritroverai a prepararla durante tutto l’anno.