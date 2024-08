Cose che non credevamo sarebbero successe: il caffè dei KoЯn

Non sono del tutto sicuro in che cosa consista l’accordo dei Korn, (rasta aggrovigliati, libri di Todd McFarlane, gigantesche catene lunghe fino alle caviglie che pendono dai Dickie tagliati), ma penso di parlare per tutti, quando dico che il caffè dei Korn sembra molto lontano dall’immaginario della band. Il prodotto è stato presentato due settimane fa attraverso uno straordinario promo su Twitter, che ha visto – i componenti del gruppo – Munky, Fieldy e Head intenti nel mescolare enormi cisterne di chicchi di caffè o nel maneggiarli per valutarne il colore o non so che altro. Il 2018 è stato un anno strano per diversi motivi, spesso orribili, ma questa incursione dei Korn nel mondo del caffè artigianale è uno dei pochi spiragli di luce.

I fan accaniti dei Korn sapranno che Korn Koffee è l’ultimo di una serie di partnership improbabili per i Beatles del Nu-Metal. Solo poche settimane prima di quel miracoloso video annuncio, Umami Burger – quella catena di ristoranti di hamburger sperimentali che stavano aprendo in tutti i quartieri pesantemente gentrificati degli USA – ha rilasciato il proprio Korn Burger . (Nessuna specifica sui profili di sapore del manzo, l’unica cosa che sappiamo per certo è che verrà stampato con il logo dei Korn sul panino con il tostapane).

Sette giorni dopo, Urban Outfitters ha debuttato con una serie di t-shirt con le grafiche Korn, che potrebbero benissimo simboleggiare la fine degli anni zero degli hipster come li conoscevamo.

Non ho alcun problema con questo; i Korn sono stati un gruppo che ha lavorato sempre molto e, indipendentemente dal mio gusto musicale, si è assolutamente guadagnato il diritto di portare il proprio brand nel mondo del cibo. Ma non mi aspettavo nemmeno che la ragazza della cover di Follow The Leader diventasse un raffinato caffè guatemalteco e hamburger a 12 euro in edizione limitata, quindi dovevo capire perché questa band – di tutte le band – si butta su un settore così fuori luogo.

A quanto pare, le ragioni sono molto meno ciniche di quanto si possa pensare. Jeremy Gursey, il proprietario di J. Gursey Coffee e responsabile della tostatura del Korn Koffee, mi ha convinto al telefono di questo la scorsa settimana. A quanto pare, la linea di caffè dei Korn è in lavorazione da oltre un anno intero e Gursey mi ha detto che ha discusso con la band più volte per definire un profilo di sapore da loro approvato. In totale, Gursey ha dichiarato che ci sono voluti 18 diversi prototipi di blend, prima di arrivare a una tostatura media – non troppo amara, non troppo dolce – un buon compromesso tra palati molto diversi fra loro, un po’ come thrash metal e hip-hop messi assieme. “È stato un processo”, dice. “Non è stato solo un appiccicare il loro nome sul pack”.

Gursey è consapevole del fatto che il caffè non ha a che fare molto col nü metal e, quindi, riconosce che i Korn stiano costruendo (ciò che descrive come) una “lifestyle brand”. La band stessa è composta da bevitori di caffè occasionali, fatta eccezione per il batterista Ray Luzier, che è un vero intenditore. (Naturalmente, lui e Jeremy ora sono amici.)





“Non lo stiamo facendo per fare soldi, lo stiamo facendo perché è un progetto che ci piace”, insiste, aggiungendo anche, che spera che Korn Koffee aiuti la band “ad espandersi ad un pubblico diverso”.



Chiaramente, sta funzionando, perché il caffè è andato esaurito quasi immediatamente dopo che è stato messo in commercio sul sito di merchandise della band. Gli acquirenti – persone che acquistano il prodotto è perché amano il caffè, amano Korn, o amano l’idea di avere un caffè con il marchio dei Korn – rimarranno per sempre un mistero, ma sappiamo che stanno già preparando un rifornimento. Questa è una grande notizia per Gursey, che mi dice di aver lavorato contemporaneamente con un altro musicista per una miscela promozionale. Suppongo che i Korn siano gli apripista, per la prima volta dalla metà degli anni ’90, e Gursey crede che questa potrebbe essere solo la punta dell’iceberg, ma a patto che le band in questione rimangano autentiche.

“Non ci sarà una pasta Korn,” ride. “Se si divertono con i popcorn, forse un giorno si inventeranno un PopKorn”.

Tutto sommato, sembra che i Korn stiano facendo tutto nel modo giusto. È bello e inquietante al tempo stesso vedere come la generazione del rap-rock erediti lo scettro di icone come Aerosmith, Rolling Stones, AC / DC ecc. (infatti esiste già una linea di caffè degli Aerosmith). Ma finora i Korn sono rimasti puri e hanno evitato qualsiasi cosa che potesse contraddire la sobrietà di Jonathan Davis e il devoto cristianesimo di Head. (Solo quando vedrai un logo dei Korn su una bottiglia di vodka, potrai decretare ufficialmente il salto dello squalo per la band).

“Non ci contraddiremo su nulla perché saremo sempre onesti. Siamo in un punto della nostra carriera in cui siamo molto concentrati sulla nostra musica fantastica e sulle cose che amiamo”, conclude Luzier. “Non vogliamo perdere tempo a fare qualcosa che non è di qualità”.



Ehi, questo è un atteggiamento che penso tutti dobbiamo rispettare.

