Churros al formaggio

Per 20 churros

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 1 ora

Ingredienti

Per la salsa tomatillo:



225 g di tomatillo senza semi e tagliati in quarti

2 cucchiai di succo di lime fresco

1 spicchio d’aglio

1/2 mazzetto di coriandolo, sminuzzato

1/2 jalapeño, senza semi

1/4 cipolla bianca, sbucciata

sale

Per i churros:



60 g di burro non salato

225 g di farina

10 g di zucchero

5 g di sale

3 g di pepe nero macinato fresco

4 uova grandi

75 g di Grana Padano finemente grattugiato

1 cucchiaio di coriandolo finemente macinato

Per decorare:



Grana Padano

pepe rosa

spicchi di lame

Procedimento

1. Prepara la salsa. Metti tutti gli ingredienti in un mixer e riduci in purea. Condisci con il sale e metti da parte finché non è pronto per essere servito.

2. In una padella grande, porta il burro e 400 ml d’acqua a ebollizione. Aggiungi farina, zucchero, sale e pepe e cuoci finché non si forma una palla – 1 minuto o 2. Continua a mescolare costantemente con un cucchiaio di legno finché il fondo della pentola non è marrone dorato – altri 6 minuti. Trasferisci in un mixer con un gancio a uncino e fai andare a velocità medio-bassa finché l’impasto non si è raffreddato a temperatura ambiente – 7 minuti.

3. Aggiungi le uova, una alla volta, aspettando che ognuna sia incorporata prima di aggiungere quella successiva. Sii paziente! Ogni uovo renderà l’impasto grumoso prima che si amalgami. Continua finché l’impasto forma una V che sta attaccata al gancio. Aggiungi Grana Padano e coriandolo e mescola poi trasferisci in un sac-à-poche con una punta a stella da 1,5 cm.

4. Scalda 7 cm di olio di semi in una padella finché un termometro da frittura non segna 180°C. “Spremi” i churros a strisce, usando le dita per far scorrere l’impasto, e friggi finché non sono marrone-dorato, per 5 o 6 minuti, girandoli a metà cottura. Metti su un piatto ricoperto di carta da forno. Lasciali raffreddare un po’ prima di servirli.

5. Metti i churros su un vassoio con la salsa da un lato. Grattaci sopra il formaggio. Spargi sopra i grani di pepe e servi con spicchi di lime.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.