Churros, Barcellona-style

Ingredienti per i Churros

320 g di farina di grano tenero tipo 0

11 g di sale

Olio di semi di girasole, per friggere

38 g di zucchero

7 g di cannella macinata

Preparazione dei Churros

1. Prendi una ciotola grande e mescola insieme la farina, il sale e 960 ml d’acqua bollente. Rimesta bene l’impasto che si verrà a formare finché non inizierà a uscire dai bordi della ciotola.

Videos by VICE

2. Adesso puoi lasciare riposare un po’ l’impasto (per 10 minuti circa).

3. Lavora ancora l’impasto su di una superficie oleata (io consiglio sempre di usare l’olio di semi di girasoli, in questo caso). Dovrebbero bastare 2-3 minuti di lavorazione.

4. Inserisci l’impasto in una churrera o in una sac a poche con il beccuccio a stella e spremi bene (eliminando qualsiasi bollicina d’aria). Dovrai formare dei bastoncini di 15 cm circa.

5. Scalda un po’ d’olio in una padella larga; potrai iniziare a friggere i churros, per 2 minuti circa fino a completa doratura, quando il termometro avrà segnato i 180°C. Trasferisci i churros in una teglia con carta assorbente.

6. Spolvera i tuoi churros con la polvere di cannella e lo zucchero. Buon appetito!