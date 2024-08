Facebook e Instagram ti diranno quanto tempo passi su Facebook e Instagram

Facebook e Instagram hanno annunciato il lancio di un nuovo tool per comunicarci quanto tempo passiamo ogni giorno sui social media. Lo strumento potrà essere attivato tramite la sezione delle impostazioni di Facebook con il nome “Il tuo tempo su Facebook” e “La tua attività” su Instragram e segnalerà il tempo medio trascorso sulle app in un determinato giorno dal dispositivo in uso. Inoltre, si potrà impostare un promemoria per ricevere quotidianamente un avviso nel momento in cui si raggiunge il tempo massimo desiderato da dedicare all’app e disabilitare le notifiche per un tempo predeterminato quando si ha bisogno di non essere disturbati.

Lo scopo dello strumento sarebbe quello di migliorare la salute mentale degli utenti. Secondo una ricerca condotta nel 2016 e promossa dal National Institute of Mental Health degli Stati Uniti, infatti, l’abuso dei social promuoverebbe un’aumento dei casi di depressione. In effetti, scrollare la home dei social in modo passivo senza interagire con gli utenti può infatti peggiorare il nostro umore ma, come fanno notare su TechChrunch, il nuovo strumento non fa distinzione tra uso attivo e passivo dei social media.



Videos by VICE

Ameet Ranadive, Product Management Director di Instagram, e David Ginsberg, Director of Research di Facebook, parlando del nuov tool, hanno ricordato le iniziative precedenti introdotte da Instagram che tutelano gli utenti come la notifica “Non Hai Nuovi Contenuti Da Vedere.” ”Il nostro approccio è stato messo a punto in collaborazione con organizzazioni di tutela della salute mentale come Save.org e con l’aiuto di personalità che hanno vissuto in prima persona problematiche simili,” si legge nel comunicato che si conclude annunciando che gli aggiornamenti saranno presto disponibili.

Insomma, sembra che abbiamo ancora tutti bisogno delle mamme che ci avvisano quando abbiamo passato troppo tempo su internet.

Segui Federico su Twitter: @spaghettikraut

Segui Motherboard su Facebook e Twitter.