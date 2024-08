Ora puoi iscriverti anche tu al corso più gettonato di Yale, gratis

Da qualche giorno, alla miriade di corsi disponibili su Coursera—una piattaforma per la formazione gratuita a distanza—si è aggiunto Psyc 157 della docente di psicologia di Yale Laurie Santos. A prima vista questa sigla non vi dirà niente, e invece: a gennaio di quest’anno, il New York Times l’ha definito il corso di maggiore successo della storia dell’Università di Yale.

Il nome per esteso è Psychology and the Good Life e questo semestre a Yale conta 1.200 iscritti—ovvero, quasi un quarto degli studenti delle lauree di primo livello dell’università americana, tanto che di recente hanno dovuto spostarlo nell’auditorium Woolsey Hall perché l’aula precedente non riusciva a contenere tutti i frequentanti. Normalmente, i corsi di Yale non hanno più di 600 iscritti l’uno.

Psychology and the Good Life si propone di insegnare agli studenti come “condurre una vita migliore e costruire un mondo migliore.” Per farlo, riporta la descrizione sul sito della Facoltà di Psicologia di Yale, verranno esaminate “strategie scientificamente dimostrate per diventare più felici, cambiare il proprio comportamento, gestire il bias cognitivo e scegliere una strada che sia significativa.”

Interrogata sul successo del corso dal New York Times, la docente Laurie Santos ha attribuito il gran numero di iscritti a un bisogno profondo degli studenti, che per poter ottenere accesso all’università avrebbero dovuto mettere in secondo piano la felicità e fare propri comportamenti dannosi che, nelle sue parole, hanno condotto “alla crisi nella salute mentale che ci ritroviamo sotto gli occhi in luoghi come Yale.” L’approccio più rilassato rispetto a molti altri corsi di Yale e il minor numero di requisiti necessari per superarlo avrebbero fatto il resto.

Un momento del corso The Science of Well-Being disponibile su Coursera.

Il corso online, le cui iscrizioni su Coursera si sono aperte lo scorso 9 aprile, è stato inserito con il nome di The Science of Well-Being e consiste in una versione estesa dell’originale impartito a Yale, filmata a casa della docente nel 2017. Secondo la descrizione disponibile sulla piattaforma Coursera, nel corso dei sei moduli si affronteranno, tra le altre cose, le nostre convinzioni errate sulla felicità, come ci creiamo delle aspettative sbagliate e come possiamo smettere di farlo, oltre ad alcune strategie per arrivare alla felicità.

Il fatto che per frequentarlo comodamente da casa vostra non dovrete spendere un capitale, a differenza degli studenti di Yale, è già un primo passo verso la felicità.