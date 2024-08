Cosa dovresti sapere sul reddito di inclusione

Nella giornata di ieri, tramite un decreto legislativo il Consiglio dei Ministri tramite ha introdotto il reddito di inclusione (REI), che entrerà in vigore dal primo gennaio 2018.

ll decreto era parte della legge delega contro la povertà, approvata in maniera definitiva dal senato a inizio di marzo. Come facilmente intuibile, si tratta di una cifra destinata mensilmente alle persone più povere, e della prima misura sistematica che l’Italia introduce in questo senso.

