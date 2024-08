Un eroe ha fatto delle cover trap in versione De André

Era una giornata come un’altra, nella redazione di Noisey, quando abbiamo sentito uscire dalle casse di uno dei nostri computer una voce inconfondibile. Era quella di Fabrizio De André, icona del cantautorato italiano e simbolo eterno di anticonformismo e rivalsa. Sul momento, abbiamo pensato che qualcuno si fosse messo a vedere il nuovo film della RAI su Faber, attratto dal suo trailer molto simile a quello del film sull’EDM di Zac Efron. E invece, dal nulla, ci siamo messi davvero ad ascoltare le parole che stava cantando. E non siamo ancora riusciti a concepire la bellezza di quello che abbiamo scoperto, ma Fabrizio De André canta la trap.

UPDATE: l’abbiamo scovato e intervistato, clicca qui sotto.

Come potete vedere dal video qua sopra, che si intitola “Fabri commuove i giudici con una cover di Ebbasta”, Fabrizio De André è palesemente ancora vivo e fa le cover rap con l’acustica. La sua rendizione di “Rockstar” è così perfetta e ben arrangiata che fa lacrimare i giudici di X Factor, incapaci di comprendere la bellezza di quello che gli sta entrando nelle orecchie. Ma non è tutto, perché l’eroe che ha creato tutto questo ha rifatto anche “Habibi” di Ghali:



E “Cono Gelato” della Dark Polo Gang:

E “Tran Tran”, sempre di Sfera:

Fate come noi e buttate nel cestino le vostre copie di Crêuza de mä e Anime salve. Poi scaricate questi quattro pezzi in loop e ascoltateli finché il vino non si farà lean, i solchi lungo il viso diventeranno tatuaggi in faccia e in via del campo non ci saran più le graziose ma le bitches.



