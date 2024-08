Cosa vedere su Netflix se sei in fissa con il cibo

Diciamolo, se siete amanti del cibo Netflix è un posto meraviglioso, e non sto parlando di quando vi scofanate un intero barattolo di gelato o un pacco maxi di pop corn davanti al pc, ma di quando siete alla continua ricerca dell’ultimo programma che parla di giovani chef e della serie girata al ristorante. Se siete tra questi ultimi, questo articolo fa proprio al caso vostro.

Chef’s Table | Il grande classico

Iniziamo con un grande classico; la serie che celebra e racconta la vita dei grandi chef di tutto il mondo, Chef’s Table, quattro stagioni (+ uno spin off) di puro godimento. I protagonisti italiani sono due: Massimo Bottura nell’episodio di apertura della serie; Corrado Assenza nella seconda puntata della stagione su i pasticceri.

The Mind of a chef | Binge watching estremo

Se amate entrare nella testa degli chef, ma con ironia e sopratutto vi siete rotti di ascoltare l’inverno di Vivaldi, le cinque stagioni di The Mind of a Chef vi faranno stare attaccati al pc per ore, forse giorni, in un trionfo di binge watching.

Cooked | Se siete persone impegnate

Il cibo non è solo quello dei grandi chef, ma soprattutto bisogno primario, un segno di civiltà; è questo il tema principale del documentario in quattro puntate Cooked di Michael Pollan, giornalista e attivista americano già famoso per una serie di documentari che denunciano la produzione e il consumo eccessivo di carne nella società americana.

Rotten | Per i complottisti

Se invece delle tematiche ambientali, la parte che più vi interessa del cibo è la sua importanza economica, Rotten è una serie che indaga nel mondo della produzione alimentare per raccontare la corruzione, i rifiuti e i pericoli reali dietro le abitudini alimentari quotidiane.

Sei in fissa col Giappone?

Siete in fissa con il Giappone? E con i loro strani dolci sempre accompagnati da fagioli Azuki? Kantaro è la serie fiction che fa per voi. La trama ruota attorno ad Ametani Kantarou, un tipo che lavora in una casa editrice, ma che all’oscuro di tutti i suoi colleghi si allontana dal lavoro per mangiare dolci, di cui è follemente in fissa, tanto da immaginare mondi paralleli dove colleghi e amici hanno ciliegie sciroppate al posto della testa. Ogni episodio è centrato su un dessert giapponese diverso come Anmitsu, Kakigōri, Mitsumame…

Sempre a tema Nipponico, Samurai Gourmet è un’altra serie fiction, che racconta di Takeshi Kasumi, 60 anni, che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e che ora che è in pensione e non sa come trascorrere il suo tempo libero. Takeshi si dedicherà così alla scoperta del mondo culinario della sua terra, guidato da un samurai immaginario.

C’è poi il documentario del re del sushi: Jiro e l’arte del sushi, alla regia David Gelb (lo stesso di Chef’s Table) che vi racconta del minuscolo ristorante sottoraneo di Jiro Ono, a Tokyo, esaltando la pazienza, la cura e la dedizione di una vita nel preparare quel cibo di cui tutto il mondo si è innamorato. Dopo averlo visto non metterete più piede in un “all you can eat“, ve lo posso assicurare!

Barbecue | #meatporn

Un altro documentario interessante su Netflix è Barbecue, racconta i rituali, le storie e le tradizioni che attorno al metodo di cottura della carne più antico: sul fuoco, ma non aspettatevi solo americani e grossi pezzi di manzo, le storie arrivano da tutte le parti del mondo.

Ugly Delicious | Le “aberrazioni” del cibo

E poi c’è Ugly Delicious, una serie che si sviluppa un po’ come un diario di viaggio, dove quel pazzo chef americano ma di origini coreane, David Chang, racconta tutte le contaminazioni culturali e le rivisitazioni di piatti famosi. Oltre a farvi parecchio ridere, vi incazzerete molto, quando, durante un episodio dedicato alla pizza, David dichiarerà di amare la pizza di Domino’s.

