In Giappone hanno inventato un condimento blu oceano per il tuo profilo Instagram

Sognare il mare si può. Mangiarlo pure. Perché accontentarsi di farsi un bagno a Santa Marinella o nel mar dei Caraibi quando dei giapponesi ti portano i suoi colori dentro al piatto?



Ocean Blu e è la nuova salsa salata inventata dai sempre cari amici nipponici che colora tutto di un azzurro piscina (o Maldive, scegliete voi). È un condimento come un altro, come la salsa di soia e l’olio d’oliva, con la differenza che è blu senza nemmeno un colorante artificiale. A base di alga spirulina unita al collagene, questo dressing della Kenko (che in giapponese vuol dire proprio “salutare”), vi farà dire arigatō alle rughe: la spirulina fa bene, tanto bene, il collagene fa venire una pelle di pesca.

E non c’è alcun tipo di olio, per cui non ci sono nemmeno i grassi pronti a minacciare la sempre inutile prova costume. Insalata, un bel piatto di frutti di mare, del riso per sushi, una pasta al pomodoro (oddio non so che colore viene fuori, ma perché non provare?), potete usare questo Ocean Blue come meglio vi pare. Penso sappia di umami o di salato, insomma di mare.

Attualmente potete trovarlo a disposizione sul sito, ma solo per grandi ordinazioni, quindi se avete un’attività, un ristorante, un locale. Costa poco, secondo JapanToday solo 502 yen (circa 4 euro), e sul sito ci sono anche delle ricette, che se capite il giapponese è una buona notizia.

Quindi se prossimamente andrete in Giappone e troverete piatti blu, sappiate che non state per ingurgitare sapone per i piatti o lysoform, ma questo incredibile nuovo condimento.

La cosa più figa di tutte? Difficilmente potrete trovare un cibo più instagrammabile di questo. Come sempre viva il Giappone, viva i suoi abitanti poco sani di mente.

