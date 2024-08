Ho chiesto alle persone che vogliono entrare nell’esercito: perché?

Sono una persona edonista. Se proprio devo dirlo, ballare in mezzo a gente ricoperta di glitter bevendo cocktail mi sembra molto più divertente che trasportare equipaggiamenti pesanti in tenute tattiche lercie o mangiare cibo in scatola ogni giorno.

Ho sempre pensato che sarebbe stato meglio per l’umanità lasciare che gli eserciti scomparissero, anziché continuare a rifornirli di sangue fresco ogni anno. E per un po’, ho pensato che parecchie persone sarebbero state d’accordo con me. Diversi governi in Europa hanno investito in risorse diplomatiche e messo in secondo piano la corsa alle armi. Ma l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha rimesso tutto in prospettiva, scatenando una nuova ondata di apprezzamento per le divise mimetiche.

In Olanda, la mia terra natia, c’è stato un picco di arruolamenti all’inizio della guerra, benché i numeri si siano poi abbassati in fretta. Spendiamo già 13 miliardi all’anno per la difesa, ma a inizio marzo 2022 il governo olandese ha aggiunto altri 10 miliardi di euro al budget che saranno usati nel corso dei prossimi quattro anni, soprattutto per un aumento negli stipendi.

Questi numeri non sono granché in confronto ad altri paesi europei—il Regno Unito spende 64 miliardi di euro all’anno per il suo esercito, la Francia 53 miliardi, la Germania 52 miliardi e l’Italia 30 miliardi. In generale, le spese per la difesa a livello globale sono aumentate dello 0,7 percento dal 2020 al 2021, dunque già prima dello scoppio della guerra in Ucraina.

Un sacco di persone in fila durante la giornata di reclutamento dell’esercito

Ho parlato con lo storico militare Samuël Kruizinga dell’Università di Amsterdam per ragionare su come cambia l’atteggiamento delle persone verso l’esercito. “Dopo la caduta del Muro di Berlino, è cominciato un periodo confuso per le forze armate, perché dovevano compiere missioni per mantenere la pace e missioni per svilupparla,” dice. Per chiarire: le missioni di mantenimento della pace prevedono il dispiegamento dell’esercito allo scopo di evitare che due parti in conflitto si attacchino, mentre le missioni per lo sviluppo della pace si concentrano sul mantenere uno stato di sicurezza mentre civili e organizzazioni umanitarie ricostruiscono la società.

“Era difficile determinare esattamente come implementare queste missioni e di quanti soldi avessero bisogno,” spiega Kruizinga. “Ora l’esercito può tornare al suo compito primario: combattere o prepararsi a combattere per spaventare un potenziale nemico.” Oltre a questo, il conflitto in corso in Ucraina ha chiaramente delineato i ruoli, almeno da un punto di vista occidentale: la Russia è l’aggressore e l’Ucraina la vittima. “Non è una questione di ‘vincere i cuori e le menti’, come in Afghanistan,” continua Kruizinga. “Sappiamo di dover sostenere il popolo ucraino, perché inviare loro armi in questo momento può fare la differenza.”

Kruizinga mi ha aiutato a comprendere perché le persone si sentono più motivate a sostenere l’esercito in questo momento. Tuttavia, voglio sapere che tipo di persone si stanno arruolando in questo momento: e così ho deciso di presentarmi a una giornata di arruolamento a Fort 1881, una fortezza costiera del 19esimo secolo nella piccola città olandese di Hoek van Holland.

“Ci fanno le domande più bizzarre, come ‘Dove trovo un’arma e come faccio a partire [per l’Ucraina]?’,” racconta Manuel, un soldato dall’aria allegra che mi dà il benvenuto all’entrata. “In realtà, non puoi partire per il fronte così, devi sostenere un processo di ispezione e almeno sei mesi di preparazione. E l’esercito olandese non è nemmeno stanziato in Ucraina, al momento.”

Il primo giorno dell’eventosi sono presentate oltre 170 potenziali reclute. Il programma del pomeriggio include attività sportiva, una performance con un cane d’assalto e una sessione informativa. Ma prima abbiamo pranzato—pane con salsiccia, un panino dolce, un flacone di latte.

Ho chiesto a Manuel se è questo che mangiano i soldati tutto l’anno, ma stando a lui, le cene sul campo sono molto più sontuose di quanto si pensi. “Mangi bene durante le missioni,” dice. “Io sono andato in Afghanistan come soldato di marina e ho mangiato l’aragosta in mezzo al deserto.”

Un sergente che fa un discorso motivazionale.

Dopo pranzo, mentre guardiamo un uomo con addosso una tuta protettiva venire attaccato da un cane, parlo con Luna, 19 anni, che è interessata alla carriera nell’esercito perché dice che l’aiuterebbe a superare i suoi limiti. “Nell’esercito, fai cose che non avresti mai pensato di riuscire a fare, o che una persona possa fare in generale,” dice.

Il cane da assalto.

Luna ha già frequentato un campo di addestramento di una settimana sull’isola olandese di Texel. “È stata tosta, ma quando arrivi in fondo ti senti una campionessa,” dice. “La dinamica di gruppo mi affascina, e in più senti di fare qualcosa di buono per le altre persone.”

Quando le chiedo se andrebbe sul fronte ucraino, risponde che le piace l’idea di poter fare la differenza. “La guerra non è mai divertente,” dice. “Ma vai laggiù comunque per restituire ad altre persone la loro libertà.”

L’autore e Luna (a destra) guardano la dimostrazione con il cane da assalto.

Poi è arrivato il momento dell’esercizio fisico. Ci hanno chiesto di correre per 12 minuti filati, un’attività che ha riportato alla mia mente le drammatiche ore di educazione fisica al liceo. Con mia sorpresa (e dei soldati), sono riuscito a stare al passo nonostante le mie scarpe eleganti—o “belle pantofole” come le ha chiamate uno dei soldati. Per un momento, ho avvertito quel senso di potenza di cui parlava Luna. Finché non ho realizzato che correre in giro con tutto l’equipaggiamento, meteo sfavorevole e con il terrore che qualcuno ti spari da un momento all’altro è probabilmente parecchio più difficile di così.

L’autore che fa giri di campo.

Pochi attimi dopo mi trovo a terra, puntando il laser di un fucile. L’istruttore che spiega come sparare dice che i soldati sono addestrati per sparare soprattutto a terra mentre sono in uno scontro aperto, per provare a spaventare il nemico in arrivo. Se il nemico non si ritira, allora sparare direttamente contro le persone è inevitabile.

L’istruttore stesso non è mai andato in zone di guerra durante i suoi quattro anni di servizio, per via di una ferita. Prossimamente andrà in Lituania per rafforzare i confini NATO lì. Quando gli chiedo se ha paura, risponde che “se sei una persona dubbiosa o timorosa, l’esercito non fa per te.”

L’autore, con un fucile automatico.

In seguito incontro Marjolein, 23 anni, che ha lavorato in un asilo e ora è assistente di un dentista. Dice che vuole entrare nell’esercito perché le piace essere “energetica” e per le molte opportunità di carriera che offre. Idealmente, vorrebbe entrare nella Marina.

Marjolein dice che di essere consapevole dei lati spiacevoli di un esercito, ma è pronta a uccidere se necessario. “Non è bello, ma non è che vai in giro a sparare alla gente a caso,” dice. “Fa una bella differenza, credo.”

Marjolein (sinistra), in posa con altre due partecipanti.

A differenza di Marjolein, Ester, che incontro più tardi quel giorno, non ama l’idea di dover usare armi da sparo. “Può farlo altra gente,” dice. “Fatemi smanettare con le macchine.” Esther, che è un’ingegnera tecnica per l’azienda di suo padre, punta a una posizione tecnica, per lavorare su carri armati, elicotteri e aeroplani.

Esther.

Incontro altre due persone che sono già nell’esercito: due riserve che sono stravaccate su una sedia e fumano una sigaretta al sole. Il loro compito per la giornata è arruolare nuove reclute. Saranno chiamate in guerra solo se un paese che fa parte della NATO venisse attaccato, “ma a quel punto è tutto finito comunque,” dice una delle due riserve.

L’altra riserva, Milo, si descrive come un “grande pacifista,” una dichiarazione bizzarra dato che si è unito all’esercito volontariamente. Milo, che si è arruolato nella Marina negli anni Novanta e ha poi iniziato una carriera nell’informatica, dice di essere diventato una riserva per poter esercitare un qualche tipo di influenza dentro l’organizzazione.

“Se non sono d’accordo con qualcosa, mando una email alle figure di comando dell’esercito,” dice Milo. Ha detto ai suoi superiori di non essere d’accordo col mandare bombardieri in Siria, per esempio. Anche se le sue parole cadono nel vuoto, il suo obiettivo è essere la spina nel fianco di questa organizzazione gerarchica. “Spesso ricevo in risposta una email che inizia con ‘buona domanda,’” dice.

La giornata finisce con una bevuta e la possibilità di arruolarsi, che io declino. Finalmente, ho capito perché le persone entrano nell’esercito: c’è chi sta bene in questo tipo di ambiente e chi vuole accedere a percorsi di carriera solidi in quest’epoca di insicurezza lavorativa e costi abitativi in impennata.

Sfortunatamente per me e per le concorrenti dei concorsi di bellezza in tutto il pianeta, la pace mondiale è ancora un sogno lontano.

L’autore fa addominali.

L’autore che fa attività fisica.