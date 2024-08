Se rompete le palle per la Fender Supreme siete degli sfigati

Finalmente gli sfigati su internet hanno un altro motivo per arrabbiarsi con Supreme, una marca di streetwear che praticamente esiste esclusivamente per far arrabbiare gli sfigati su internet. Il brand che vi ha presentato il mattone firmato—già, ridicolo ma anche una divertente metafora della decadenza del capitalismo, no?—è tornato, questa volta in collaborazione con la storica marca di chitarre Fender.

La chitarra—l’iconico modello Stratocaster—è tipicamente bianca-Supreme, accompagnata da custodia rigida, tracolla e plettri, tutto firmato. Sarà lanciata insieme alla collezione autunno-inverno 2017. L’accoglienza ricevuta è stata perlopiù di disprezzo (di due tipi: “come si PERMETTONO di inquinare anche la FENDER?” e “ahahah pensa a chi la comprerà sul serio, che sfigati”, tutti comunque a cura di maschietti insicuri che digitano su MacBook Pro vestiti Patagonia da capo a piedi, a parte naturalmente le ciabatte Adidas comprate sperando che li facciano scopare). Ma io sono qui per dirvi: mi spiace, fa davvero ridere, perché è stata creata apposta per far incazzare questo tipo di persone, che, se non si è ancora capito, considero sfigati per antonomasia.

Sono anni che Supreme trolla l’opinione pubblica—ricordiamo i nunchaku, le trombette, l’incenso e il martello firmati—e sinceramente sono sicuro che questa Fender x Supreme sia la sua opera d’arte, l’apice della sua carriera di esca per sfigati online. Il fatto, poi, che Fedez pagherà una somma improponibile per averla non è che la ciliegina sulla torta. Il capitalismo continua ad amarci.

