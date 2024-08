Una tiktoker ha inalato un potentissimo allucinogeno da un fiore, intossicandosi

Mentre camminavano verso casa di amici, la tiktoker e cantautrice Raffaela Weyman e la sua migliore amica si sono imbattute in una pianta con grandi fiori gialli penduli. Non hanno potuto fare a meno di fermarsi ad annusarli—più volte di seguito.

Ma non si trattava di fiori qualsiasi: Weyman, che vive a Toronto, ha scoperto poi di aver inalato una sostanza considerata tra le droghe più spaventose del mondo.

Videos by VICE

“Quando siamo arrivate al compleanno del nostro amico, ci siamo sentite entrambe male, al punto da dovercene andare,” ha spiegato Weyman via TikTok, in un post che ha ricevuto migliaia di like e centinaia di condivisioni in poche ore.

Il giorno successivo, Weyman e la sua amica hanno scoperto che il fiore, noto come Brugmansia (o Trombone d’angelo), contiene scopolamina, un allucinogeno potenzialmente letale noto anche come burundanga o “respiro del diavolo.”

“A quanto pare il fiore è super tossico e noi ci siamo intossicate da sole come due idiote,” spiega Weyman nel post su TikTok.



Il respiro del diavolo è tipicamente estratto da fiori a forma di campana e dai colori vivaci; si presenta sia in forma di polvere che di liquido e può essere aggiunto a una bevanda o inalato. La Brugmansia non è una pianta del tutto cattiva, comunque. I suoi estratti possono essere infatti impiegati—in dosi molto contenute—anche per creare trattamenti contro asma e nausea.

“Il punto con la burundanga è che è così intensa da annullare la volontà di una persona, ma la lascia sveglia e capace di parlare,” riportava VICE News in un documentario del 2012. “Agli occhi di chi ti guarda, sembri del tutto normale, eppure hai perso il controllo delle tue azioni e sei in balia di qualsiasi cosa succeda all’esterno—ed è così che le persone possono approfittarsi di te.”



Durante la guerra fredda, sia gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica avrebbero usato il respiro del diavolo per le sue proprietà ipnotiche, come una specie di siero della verità, stando al Telegraph. Ora, la droga è comunemente usata per commettere crimini come rapine o violenze sessuali—specialmente in paesi dell’America del Sud come Ecuador e Colombia, stando al Guardian—perché rende chi l’assume più cooperativo e facile da manipolare.

Nel 2015, tre membri di un’organizzazione criminale internazionale sono stati arrestati a Parigi per aver usato la droga per rubare milioni di euro a persone ignare e per lo più molto anziane, stando sempre al Telegraph.

Nel 2020, un’autista della app di passaggi Lyft che lavora ad Atlanta, ha detto a una rete televisiva locale che due uomini avevano cercato di rapirla usando la droga. È riuscita a scappare usando il bottone di emergenza installato nella sua auto, che avvisa il centralino di Lyft e le autorità locali.

Inalare il respiro del diavolo in dosi massicce può essere molto pericoloso: ogni anno—stando al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti—in Colombia finiscono in ospedale circa 50.000 persone per questa ragione. “La scopolamina può lasciare una persona incosciente per 24 ore o più. In dosi abbondanti, può portare a insufficienza respiratoria e morte,” si legge su un report del Dipartimento di Stato.

Fortunatamente per Weyman, il consumo inconsapevole della sostanza non ha avuto conseguenze gravi, ma solo un generale malessere.

”Quando sono arrivata a casa e mi sono addormentata, ho fatto sogni veramente assurdi e ho avuto il primo episodio di paralisi nel sonno della mia vita,” ha detto Weyman su TikTok.

”È estremamente velenosa e può causare allucinazioni e stati di trance tipo zombie—QUINDI non inalate fiori a caso trovati in strada, inalate la mia musica!” ha detto ai suoi follower su Instagram il 4 luglio 2021.



Il respiro del diavolo cresce in climi costieri, dove non arrivano le gelate. E per quanto sia altamente tossico, è legale in moltissimi paesi per scopo ornamentale.