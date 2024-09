Esplora l’infinito oltre il clubbing con questo mix di Jerome

Matt Lutz è la mente dietro alle due piattaforme più fresche e promettenti di cui dispone la non-scena elettronica globale, che ne ridiscutono le strutture alla base: Jerome e Classical Trax. Entrambi i progetti vogliono fare da punto d’appoggio per artisti con un’idea di clubbing fluida, che per il bene di noi tutti sta finalmente trovando il proprio spazio un po’ ovunque, ormai. Su CT, i colleghi di Thump hanno approfondito già in passato, mentre a Jerome, di grande ispirazione anche per Noisey Mix, non è ancora stato dedicato nessun inserto speciale. Perciò il ritorno di Labels.

Su Jerome Matt spinge mix con cadenza diurna, massimo di due-tre giorni, e le scelte artistiche sono quasi sempre le più lungimiranti in termini di tendenza. Odio ricorrere al termine “scena”, per denominare un particolare e florido sottobosco musicale, ma se scorrete il suo Soundcloud, i nomi che vi appariranno sono abbastanza inconfondibili. Jerome è allo stesso tempo anche label, a rimarcare il fatto che la ricerca di Matt lo porta a dare a questi producer uno spazio concreto, all’interno dell’industria musicale. Ci ho fatto due chiacchiere via mail, per capirne meglio la genesi, i progetti per il futuro, e gli attuali fiori all’occhiello. Gli ho pure chiesto di farci un Rate Your Mixes improvvisato, ovviamente anche riguardo Noisey, e niente, Matt, è stato un onore. Per stare sicuri, comunque, ce ne ha preparato uno ad hoc, che potete ascoltare qua sotto.

Noisey: Ciao Matt, come va? Cosa stai facendo in questo momento?

Matt Lutz: Ciao, direi che sto bene, grazie! Al momento sto lavorando.

Hai qualche altra attività oltre alla musica?

Sì, lavoro nel settore sanitario qui ad Hanover, Pennsylvania, e nel tempo libero gioco a basket.

Quando è nata l’idea di Jerome, e da cosa si differenzia da Classical Trax?

Il progetto si è formalizzato circa uno o due anni fa, ma non mi ci sono messo giù d’impegno fino all’anno scorso. L’idea dietro è quella di dedicare uno spazio particolare agli artisti che puntano più in là del solito “clubbing”, e che in gran parte escono anche su Classical Trax, esplorandone le sonorità attraverso i mix. A volte questa ricerca diventa musica vera e propria, ma principalmente si tratta di ricerca sperimentale. È stato molto importante per me trasformare Jerome anche in una label, perché mi ha dato la possibilità di occuparmi delle release di amici, e di altre persone oneste e lavoratrici, con cui negli anni ho legato parecchio. Non vedo l’ora di far uscire alcuni di questi progetti nel 2017!

I mix stanno ottenendo sempre più visibilità, sia tra gli artisti che tra i fruitori di certa musica. Per questo Jerome spicca così tanto, in questo scenario. Perché hai scelto proprio questo formato?

I mixtape sono cruciali perché permettono a noi ascoltatori di osservare la musica da un punto di vista diverso a seconda del producer/artista. Il formato corto, di circa mezz’ora, è perché credo che su Internet la gente abbia sempre meno voglia di ascoltarsi contenuti di due o tre ore.

Stimo molto il tuo gusto nello scegliere gli artisti per i mix. Che tipo di feedback hai dal tuo lavoro? A cosa ti sei ispirato per far partire il progetto?

Ricevo un sacco di feedback positivi da parte degli artisti che stimano la serie, perché permette loro di creare musica in senso lato, senza essere forzati dentro una particolare “categoria”, “genere” di mix. Le mie ispirazioni sono state gli stessi artisti, e forse altre serie di mix simili come Lvlsrvryhi, Disc Magazine, Akoya Books e qualcun altro che sicuro mi sto dimenticando. Questi sono i miei principali riferimenti, dacci un’occhiata perché spaccano davvero.

E musicalmente che background hai? Hai avuto altri progetti musicali in passato?

Vengo da un contesto musicale abbastanza anomalo, rispetto a quello di tanti altri. Sono cresciuto ascoltando quasi sempre quello che si ascoltavano i miei genitori, quindi Billy Joel, i Rolling Stones e i Beatles. Al liceo inizialmente guardavo Rap City, e seguivo un po’ i gusti dei miei compagni, fino a quando non sono stato introdotto al mondo dell’indie-rock. Solo al primo anno di università ho avuto contatto con tutta la musica “sperimentale”, quando mi sono preso il mio primo computer. Mi sono imbattuto nel grime e nella DFA Records. Non sono mai stato particolarmente dotato di abilità musicali, e no, non ho avuto gruppi o similari. Ciò che ho sempre adorato della musica è il senso di pace e calma che è in grado di apportarmi.

Quali sono le label e i progetti che ti entusiasmano di più al momento? Sei in contatto con qualcuno di loro?

Ah, me ne vengono in mente tantissimi! Alcuni nomi sono Joragon, Swan Meat, Max Rollins, Louis Me e Total Trax, Alienood, Aghnie, City, Baby Blue, Ptwiggs , Buga, DJ Esmera, Nahshi, Uniti Blood Frenzy, JG Jour, Morten HD, Ballo, Dellity, AN System, Profundo Vazio, Sharkboy Lava, Phool… A dire il vero ci sono due crew/label che spiccano nella mia testa in questo momento: Tobago Tracks e Sobborghi, la crew milanese formata da ragazzi molto in gamba che hanno sempre fatto di testa loro, sfornando release di club music super positiva. Complimenti a Sam, Worli, Carlo, e a tutto il crew.

Cosa hai in mente per questo 2017?

Non posso fare nessuno spoiler, se non quello che ci saranno più mix e più tracce di Isolation e che ci saranno due nuovi EP di Dellity e AN System.

Parlami del mix che ci hai preparato.

L’ho fatto in camera mia e volevo semplicemente inserire alcune tra le migliori uscite della label, alcune pure inedite. Niente tracklist per il momento.

Mi elencheresti i 5 migliori mix usciti su Jerome e su Noisey Mix?

Aiuto, è difficile sceglierne solo cinque! Forse quelli che ultimamente mi hanno ispirato di più sono Englesia #003 , Mess #008, T-U #013, An ni #030 e Uurah #032. Di Noisey mmm… Nahshi, Habibiboi, Aghnie, Why Be e Swan Meat.

Grazie mille Matt e buon lavoro!

Grazie a te per l’opportunità.

