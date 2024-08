A Torino la fontanella da cui sgorga Barbera è un sogno che si avvera

A Roma ci sono sono i nasoni, a Milano le teste di drago e a Torino i tori, i toret, come vengono chiamati in dialetto. Non stiamo parlando di un nuovo libro di Harry Potter, ma dei nomi delle fontanelle che dissetano i passanti nel capoluogo piemontese.

Durante questo weekend ci sarà un toret decisamente diverso, assolutamente migliore: in occasione della manifestazione “Vendemmia a Torino-Grapes In Town” Eataly porterà a spasso la fontanella verde per le vie della città dispensando Barbera Fontanafredda al posto dell’acqua. Dalla testa del toro non sgorgherà limpida acqua trasparente, ma vino rossastro per dissetare la città. Da piazza Castello a Porta Palazzo, passando per via Lagrange e via Carlo Alberto, per due giorni, se siete da quelle parti, potete piazzarvi nel primo spot e poi seguirla, in un viaggio itinerante alla ricerca di un bicchiere in più. Sempre di più.

L’iniziativa nasce l’anno scorso come celebrazione di fine vendemmia. Per tre giorni (il primo sarà senza fontana alcolica, mi spiace) Torino ospiterà le grandi eccellenze enogastronomiche della regione e un sacco di eventi come masterclass, degustazioni in palazzi bellissimi e incontri con esperti e cantinieri. Oltre al fatto che qui si trova l’unica cantina italiana dentro una città.

Se poi il tutto non vi basta, c’è Eataly Lingotto pronta a farvi bere ancora e ancora con la scusa di farvi conoscere altri produttori, altre bottiglie.

Ma torniamo un secondo al toret e ai suoi giretti alcolici. La fontanella sarà piazzata su un Pony Zero, un veicolo completamente elettrico che, in quanto tale, non raggiunge chissà quale velocità. Quindi potete prenderla anche come scusa per fare una corsetta con il solo scopo di ubriacarvi di ottimo barbera ogni chilometro. Impatto zero, ubriachezza a mille.

C’è un altro posto in Italia dove il vino sgorga felice dalla fontana in piazza. A Marino, ai castelli romani, durante la sagra dell’uva, quella nella piazza inizia a far scendere litri su litri di vino novello alle quattro del pomeriggio , ma non è itinerante. Quindi bevi, riempi, bevi, riempi e poi muori steso per terra.

Ottobre è ancora caldo, ma inizia ad arrivare il primo freddo e non penso ci sia un modo migliore per riscaldarsi come il vino rosso. Quindi armatevi di bicchiere e correte dietro la fontanella itinerante per una sbronza che non dimenticherete mai.

