Foto dei piccoli momenti di assurdità nella vita quotidiana

Queste foto sono tratte dal Photo Issue 2019 di VICE.

Nato nel 1991 in Canada, il fotografo Kyle Berger ha passato buona parte delle estati della sua infanzia a girare in bici tra i parcheggi sconfinati di Wal-Mart di provincia, per poi intraprendere studi umanistici e fotografici alla University of Calgary e l’Alberta College of Art and Design e stabilirsi infine a Toronto.

Come altri fotografi che fanno parte del Photo Issue 2019, la sua produzione si sofferma sui piccoli momenti di assurdità della vita quotidiana—come un procione che fa capolino dai cassonetti, un cane che caga sotto un romantico tramonto o la perfetta coincidenza degli spike di un ragazzo con la vegetazione sopra di lui.

Secondo Berger, il suo lavoro è fortemente influenzato dal contesto in cui è cresciuto. “Sono attratto dalla cultura del consumismo e dall’indigestione di contenuti a cui siamo quotidianamente sottoposti. È come se fossimo già oltre la post verità, e voglio che le mie foto siano leggere, una constatazione ironica della realtà dello scetticismo, della tendenza al ‘vedere per credere’, ma calate in un universo plasmato dal capitalismo e dall’assurdità.”