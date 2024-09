Il progetto GitHub che mette nero su bianco la riforma costituzionale

Poco più di un mese fa, un sondaggio dichiarava che soltanto un italiano su dieci era cosciente dell’effettivo contenuto della riforma costituzionale che è chiamato a votare il 4 dicembre. Oggi manca poco più di una settimana al voto, e per quanto praticamente tutte le testate giornalistiche si stiano impegnando per spiegare il testo e le sue implicazioni nella maniera più chiara possibile, la sensazione è che molti italiani abbiano poca fiducia nella loro oggettività—o semplicemente poca voglia di leggere e di informarsi di politica.

Per chi è ancora indeciso sul voto e ha poca fiducia negli spiegoni dei media, un volenteroso utente di GitHub di nome fkomauli ha realizzato uno strumento tanto semplice quanto utile per informare sulla riforma nel modo più oggettivo possibile. Mettendo a confronto i due testi di legge, quello originale dell’Assemblea Costituente e quello della riforma proposta dall’attuale governo, ha messo in rilievo analogie e differenze articolo per articolo in modo automatico.

Consultando la pagina GitHub di fkomauli, insomma, non ci sono più scuse per non essere abbastanza informati sul voto. Per quanto la politica possa farci schifo, e la voglia di votare sia poca, sempre meglio partecipare attivamente che lasciar fare tutto agli altri. Lo dice anche la matematica.