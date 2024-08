Guarda The People Versus Shade

Forse non l’avete ancora capito, ma Noisey è proprio la casa del rap ed è per questo che abbiamo girato un altro episodio di People Versus (il trentaquattresimo, se la memoria non mi inganna). Questa volta il protagonista è Shade che, grazia alla sua “Bene, ma non benissimo” vi ha fatto credere che MTV Spit sia tanto efficace quanto vincere Amici. Ma invece non è così, e qua sopra ve lo spiega lui stesso.