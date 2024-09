“Heil Trump!”

In queste ore sta circolando molto un video nel quale Richard Spencer — colui che si è intestato la paternità della definizione “alt-right” — tiene un discorso in cui attacca ebrei, cita propaganda nazista in tedesco, e proclama l’America “creazione, eredità e proprietà” dell’uomo bianco.

La conferenza si è tenuta a pochi metri dalla Casa Bianca, in una sala piena di attivisti alt-right che lo hanno salutato con le braccia tese e urlando “Heil victory!”

Il video è stato pubblicato dal magazine The Atlantic, che è riuscito ad ottenere le parti salienti del discorso di Spencer. “Nessuno piange mai per i crimini commessi contro di noi. Ma per noi, è vittoria o morte.”

In una nota, lo United States Holocaust Memorial Museum si è detto “profondamente preoccupato da questa retorica dell’odio.”

“L’olocausto non è cominciato con le esecuzioni, ma a parole. Il Museo chiama all’azione cittadini, leader civili, politici e religiosi per affrontare il razzismo e le esternazioni pubbliche d’odio e xenofobia.”

La scorsa settimana, Spencer era stato sospeso da Twitter – e non per la prima volta – nell’ambito di una stretta della società contro i profili che si distinguono per hate speech.

