Iceman – L’uomo dei ghiacci

Wim Hof ha attirato per la prima volta l’attenzione degli scienziati quando ha dimostrato di poter rimanere immerso nel ghiaccio per un’ora e 53 minuti senza che la sua temperatura interna cambiasse. Da allora ha scalato il monte Everest in pantaloncini, ha superato il mal di montagna, ha completato una maratona nel deserto della Namibia senza acqua e ha dimostrato—con test di laboratorio—di riuscire a influenzare a comando il suo sistema nervoso autonomo e il suo sistema immunitario.

Praticamente, ogni cosa fatta da Wim era ritenuta impossibile. Ma non è un mago della natura; piuttosto, è un esperto di meditazione.

Videos by VICE

Per dimostrare che ogni uomo può mettere in pratica i suoi metodi, Wim si è offerto di insegnare a Matt Shea e Daisy-May Hudson, host di VICE, a scalare una montagna gelata in pantaloncini senza sentire freddo. Ma quando Matt e Daisy hanno accettato la sfida, non avevano idea che Wim li avrebbe condotti in un viaggio psichedelico attraverso l’Europa, a metà tra scienza e spiritualità.

Segui Daisy–May e Matt su Twitter.