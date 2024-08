Come ho scoperto che il mio capo era il leader di una setta

A novembre 2021, il 72enne olandese René L. è stato condannato a 30 mesi di carcere per aggressione, minacce e possesso illecito di armi. Per oltre 25 anni ha tenuto i suoi discepoli al guinzaglio in una specie di “setta kung fu” che reclutava membri offrendo loro lezioni di arti marziali approfondite che, millantava, andavano oltre ciò che viene normalmente insegnato in corsi tradizionali.

Diversi ex allievi di René L. hanno detto di essere stati abusati sessualmente, sfruttati economicamente e tenuti isolati in modo intenzionale da amici e famiglie. Molti di loro vivevano con il maestro in una casa che avevano dovuto pagare di tasca propria.

Videos by VICE

René non poteva fare soldi con le lezioni di kung fu per sempre. E quando la cosa è diventata ovvia, ha cambiato rotta e si è dedicato ad altri tipi di truffa: prima una coltivazione di cannabis, poi una clinica di riabilitazione.

Elsje e Jeppe—che preferiscono non divulgare i loro nomi completi—si sono incontrati e innamorati alla clinica. All’epoca Elsje aveva 33 anni.

“Mi sono laureata in psicologia a febbraio 2013. Qualche mese dopo, una persona con cui avevo studiato mi ha contattata su Facebook dicendo che una nuova clinica cercava personale,” racconta Elsje. La clinica era stata istituita da un gruppo di amici che “credevano profondamente che la cura delle persone tossicodipendenti in Olanda potesse essere rivoluzionata,” spiega.

Gestita apparentemente in modo impeccabile, la clinica era costruita sul terreno di una vecchia fattoria isolata vicina al confine con la Germania, a 30 chilometri dalla città olandese di Nijmegen. La sua posizione rendeva impossibile raggiungerla con i mezzi pubblici. Per Elsje, recarsi lì implicava farsi dare un passaggio da qualche altra persona dello staff.

“Ho lavorato lì per due anni. Solo quando l’ho lasciata ho scoperto che era gestita da una setta. Quando l’ho capito, tante cose hanno finalmente avuto senso.” Era il primo lavoro di Elsje dopo la formazione ed era insicura rispetto alle sue abilità. Dice che lavorava duramente per dimostrare il suo valore e aveva paura che gli altri colleghi la guardassero dall’alto in basso.

“L’atmosfera alla clinica era strana,” racconta. “Da un lato, era molto intima. Era ovvio da subito che un sacco di persone tra i miei colleghi avessero un legame profondo. Dall’altro, era anche chiaro che una persona proveniente dall’esterno avrebbe fatto sempre fatica a diventare parte del gruppo.” Quando cercava di comunicare con i colleghi, era spesso ignorata. Il messaggio era chiaro: non erano disposti ad aprirsi a una sconosciuta.

Il capo della sua squadra, Jeppe, era parte di questa cerchia e dava spesso un passaggio a Elsje. La loro amicizia è sbocciata durante quei viaggi. “Mi piaceva Jeppe, ma avevo un’altra relazione all’epoca,” racconta. Anche quando quella relazione è finita, Jeppe ha mantenuto le distanze. “Diceva che gli bastava la nostra amicizia.”

Ciò che non sapeva ancora è che, come tante persone coinvolte in questa storia, Jeppe era un allievo di kung fu alla mercé di René, ed era pieno di debiti. Jeppe e colleghi erano felici di parlare di spiritualità con Elsje: credevano nel karma e nella reincarnazione e discutevano spesso delle filosofie su cui è basato il kung fu. Erano anche estremamente contrari all’avere figli, “perché è un danno per il pianeta,” e nessuna persona del gruppo “sentiva il bisogno di una relazione.”

Col senno di poi, era bizzarro che tutte quelle persone condividessero esattamente le stesse opinioni. “All’epoca, però, non mi ero insospettita,” ammette Elsje. “Anzi, trovavo la loro versione del mondo di ispirazione.”

René era il direttore della clinica. “L’atmosfera cambiava appena qualcuno parlava di lui,” dice Elsje. “L’ho visto una sola volta. È comparso in modo inaspettato nel salotto. Non dimenticherò mai quel momento. Tutti erano tesissimi e nervosi vicino a lui.”

Elsje and Jeppe photographed in 2014.

Elsje ha scoperto parlando con Jeppe che René aveva “un potere enorme” sui suoi seguaci. Ha persino convinto Jeppe che fosse gay. “Se Jeppe negava di essere gay, altri membri della setta dovevano passare ore a discutere la questione con lui Alla fine, era così stremato che ha ‘ammesso’ di essere gay,” dice Elsje. “Penso che la ragione per cui René l’ha fatto è stato evitare che gli uomini cercassero una relazione con le donne della setta—perché lui commetteva abusi sessuali.”

Alla fine, Jeppe ed Elsje si sono comunque innamorati. “È stato solo allora che ha capito che non era interessato agli uomini e che René aveva torto,” spiega. “Nel frattempo, i miei colleghi erano dispiaciuti per me, perché erano convinti che Jeppe non avesse interesse per le donne e stesse solo fingendo.”

Un po’ alla volta, Jeppe ha raccontato a Elsje tutto ciò che succedeva dietro le quinte della setta. “René picchiava regolarmente persone nel gruppo. Le donne non erano solo picchiate ma anche aggredite sessualmente,” racconta Elsje. “Vedeva le donne della setta come ‘puttane,’ che dovevano passare la vita a cercare di togliersi quell’etichetta di dosso.”

Jeppe ha finito per dare enormi quantità di denaro a René, che gestiva le finanze del gruppo, sostenendo che fosse necessario per assicurarsi la casa in cui vivevano. Incoraggiava anche il gruppo a pensare ai soldi come qualcosa con un valore solo relativo, cosa che ha spinto alcune persone a spendere molto più di ciò che potevano permettersi, spesso in regali per il loro maestro.

Dopo 15 anni, Jeppe doveva alla banca 100.000 euro. Lasciare la setta ha significato non avere una casa per un certo periodo ed Elsje era sconvolta. Nonostante tutto, dice, Jeppe non voleva sentir parlare male di René—semplicemente, aveva deciso che fosse il momento di lasciare i suoi amici. Solo due anni dopo, dopo aver visto un documentario sulle sette, ha capito la vera natura della sua esperienza con René.

Anche dopo l’inizio della loro relazione, Elsje dice che Jeppe è rimasto aggrappato per lungo tempo all’ideologia misogina e allo slut-shaming di René: “Quel modo di pensare in bianco e nero era presente nella nostra relazione,” spiega. Jeppe giudicava duramente ogni cosa e ogni persona, ma temeva di subire giudizi a sua volta. Era geloso delle relazioni di Elsje; spesso spendeva più di quel che poteva e litigava con lei sui soldi, nonostante fosse al verde.

Elsje ha contemplato la possibilità di mettere fine alla relazione, ma si sentiva troppo legata a Jeppe per farlo. “Dentro di lui e nella sua vita tante cose erano ridotte in pezzi.” Alla fine, Jeppe ha iniziato un percorso di terapia e a ricostruire la sua vita. Oggi Jeppe ed Elsje hanno due bambini e si sono sposati nel 2022. Per quanto faccia ancora qualche incubo sul suo passato nella setta kung fu, Jeppe sta molto meglio, dice Elsje.

“Nonostante tutte le esperienze traumatiche che ha vissuto, siamo riusciti a parlare di tutto,” conclude. “È stato al mio fianco quando io non stavo bene. Quando ero depressa, mi ha aiutato. Quando ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, mi ha ascoltata. Detto ciò, stare con lui ha arricchito la mia vita.”