Abbiamo chiesto a dei fan di Kanye West se rimpiangono i loro tatuaggi

Credevamo che Kanye West avesse toccato il fondo con le dichiarazioni sulla schiavitù, l’aborto e il popolo ebraico, ma poi è comparso su Infowars con Alex Jones e ha detto testualmente “Mi piace Hitler.”

“Ogni essere umano ha qualcosa ha qualcosa di valore da offrire,” ha detto al famoso complottista texano, a tratti visibilmente a disagio, “in particolare Hitler.”

Il comportamento controverso di Ye, che, ricordiamo, ha anche pubblicamente perseguitato la sua ex moglie Kim Kardashian e ha dato esplicito supporto a Donald Trump, ha spinto molti suoi fan a smettere di seguirlo.

È innegabile, però, che la sua musica sia stata molto importante per molte persone, e non è raro vedere giovani con tatuaggi in tributo a Kanye—anche se comprensibilmente ora c’è chi si pente di avere la faccia del rapper immortalata permanentemente sulla pelle. Lo studio di rimozione tatuaggi londinese NAAMA è diventato virale offrendo di rimuovere i tatuaggi di Ye gratuitamente, o, per dirla a modo loro, “Yeezy come, Yeezy go”.

VICE ha contattato alcuni dei più grandi fan ed ex fan di Kanye per sapere se hanno qualche rimpianto riguardo ai loro tatuaggi.

Chance, 20 anni

Il tatuaggio risale a circa un anno fa. Quello in basso è l’ho fatto perché avevo adorato The Life of Pablo, mentre quello più in alto è la copertina di My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Una volta guardavo tutte le sue interviste, mi piaceva la sua testardaggine, ma ora si è spinto troppo oltre.

Pensavo che fosse un vero visionario, capace di fondare una chiesa e una scuola quando tutti gli dicevano che era impossibile. Ma quando ho sentito i commenti che ha fatto sul programma di Alex Jones ho pensato “cacchio.” Non ci sono tante posizioni che uno può prendere quando si parla di genocidio. C’è una sola parte giusta. Personalmente, non credo che mi farò coprire i tatuaggi perché il significato dell’album va oltre lui come persona. Ma se avessi un tatuaggio con la faccia di Kanye, sarei tentato di cancellarlo.

Zee, 23 anni

Mi sono fatta tatuare nel 2017. Avevo appena compiuto 18 anni ed è stato il mio primo tatuaggio. Ovviamente ero una grande fan di Kanye, ma tre mesi dopo lui ha fatto la sparata “la schiavitù è stata una scelta” e mi sono cascate le braccia. Lì è iniziato l’incubo.

Ho passato gli ultimi tre anni a cercare modi per coprirlo ma l’unica opzione sembrava essere un rettangolo nero. Quando me lo sono fatto mi faceva ridere, ma ultimamente la situazione si è fatta molto seria.

Non indosso spesso top smanicati, di solito porto magliette larghe. Chi vede il tatuaggio mi fa sempre qualche domanda. Le ultime dichiarazioni di Ye non sono un fatto eccezionale, ormai è dal 2017 che va avanti. Una cosa è certa: col cazzo che mi tatuerò un altro volto. D’ora in poi, soltanto oggetti inanimati. Ho iniziato il processo di rimozione questa settimana. Ci vorranno un po’ di sedute ma mi sento già molto sollevata. Ho approfittato dell’offerta dei NAAMA Studios, altrimenti non me lo sarei potuta permettere—mi sarebbe costato quattromila sterline.

Liam, 31 anni

Il primo che mi sono fatto è stato il nome di Kanye nel 2012. Poi ne ho un altro sulla gamba e un pezzo dedicato a Donda che ho fatto due mesi fa. Non penso che quello che ha detto rovinerà l’opinione che ho di lui e la sua eredità artistica, anche se capisco chi lo critica. Penso anche che molte persone siano salite sul carrozzone senza prestare attenzione ai dettagli.

Normalmente mette in chiaro i suoi intenti dopo un po’. In questo momento la discussione si è fatta alquanto estrema—tipo, in che senso possiamo apprezzare Hitler e Putin? Ma io non credo che sia quello che pensa davvero.

Oggi ho ascoltato Kanye tutto il giorno. Penso che togliere la sua musica dai servizi di streaming sia una misura ridicola quando ci sono molte persone che hanno commesso veri e propri reati e sono ancora lì. Molte persone mi criticano per i miei tatuaggi, ma secondo me sono discorsi un po’ inutili. Ho avuto molte discussioni e quasi-litigi sull’argomento.

Arthur, 30 anni

Ho il tatuaggio della ballerina di My Beautiful Dark Twisted Fantasy. L’ho fatto nel 2020 perché è un genio, adoro come incorpora jazz e soul in pezzi rap.

Per me, da persona nera, è particolarmente doloroso vedere come si sta comportando. Mi ferisce sapere che è amico di Marilyn Manson. Sì, ha problemi di salute, ma non sono una scusa. Dall’inizio della pandemia, la sua malattia mentale è peggiorata. Non sono d’accordo con le sue posizioni politiche.

Da quando è uscito il video con Alex Jones, ho smesso di ascoltarlo. Purtroppo è l’unica cosa che posso fare. Al momento non penso che ascolterei nemmeno la canzone che mi sono fatto tatuare addosso. Tra dieci anni non lo so, ma ora no. Mi piace l’illustrazione, però; se qualcuno me lo chiede, dirò che era soltanto una ballerina a caso presa da Google.

Jack, 37 anni

Mi sono fatto fare questo tatuaggio il giorno del 40esimo compleanno di Kanye. È stato un gesto impulsivo e sui social ho ricevuto commenti come: “Bel modo di sprecare un braccio.” Non mi interessava, l’unica cosa che volevo era far sapere al mondo qual era la mia musica preferita. Pensavo non fosse poi così diverso dal solito logo dei Metallica sul polso, o “Imagine” di John Lennon sulla spalla.

Ora non so bene cosa pensare. Ha superato il limite? Certamente. Le sue ultime dichiarazioni sono quelle di una persona che non ha mai pagato le conseguenze delle proprie azioni e non sa come ci si sente a venire completamente privati di ogni forma di supporto e guadagno. Come società l’abbiamo sempre giustificato dicendo: “Massì, Kanye è Kanye.” Non c’è dubbio che lui abbia imparato molto bene a giocarsi questa carta.

Parker, 23 anni

Ho fatto il tatuaggio di Graduation più o meno un anno fa. Sono uno che separa l’arte dall’artista ma quando l’artista diffonde così tanto odio è molto difficile.

L’album, comunque, risale al 2007—era tutto un altro Kanye. Visivamente mi piace, ma non appoggio le sue dichiarazioni. Non seguo le celebrità più di tanto quindi per anni non avevo alcuna opinione su di lui, ma ultimamente le cose che ha detto mi hanno toccato più da vicino. Probabilmente non mi rifarei lo stesso tatuaggio oggi o almeno non lo farei così in vista sull’avambraccio. Oggi mi sento più distante dalla sua musica, ascoltarla mi mette un po’ a disagio.

Jaye, 23 anni

Avevo 18 anni, fresca di diploma. Non nego che è stato un genio della musica per tutti i 20 anni in cui ha fatto il produttore. Mi piaceva il fatto che non avesse peli sulla lingua nel denunciare i pregiudizi razziali nell’industria della moda e della musica.

Negli ultimi anni e sopratutto negli ultimi mesi, però, difenderlo è diventato difficile. E io non voglio difenderlo. Non ha alcun motivo per diffondere tutto questo odio.

Non direi che mi pento del tatuaggio in tutto e per tutto perché so cosa significa per me, ma mi rendo conto che può dare una cattiva prima impressione. Se potessi tornare indietro probabilmente non lo farei, o forse me lo farò cancellare. Di solito se qualcuno me lo chiede rispondo che mi piace la sua musica e l’ho fatto molto tempo fa—ma spesso la gente lo scambia per un orsacchiotto qualunque, quindi non devo dare spiegazioni.