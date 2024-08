Lasciati coccolare dall’elettronica di Koropuni

Se siete stati attenti a quello che succede nel sottobosco del beatmaking italiano il nome di Ok Rocco non vi tornerà sicuramente nuovo, anche se magari non per la sua musica. Rocco lavora infatti principalmente come videomaker ed è da tempo che fa parte di Avantguardia, il collettivo di musicisti e produttori italiani capitanato da Shablo, ed Hello Savants. Le sue immagini, a metà tra surreale e iperreale, hanno accompagnato diversi video di cui abbiamo parlato su queste pagine. Ora però le cose stanno per cambiare.

Rocco ha infatti deciso di fondare un nuovo progetto, che si chiama Koropuni e sembra non voler dire niente. Ma un po’ è questo il punto: non dire proprio niente, o quasi. IInsieme alla cantante Soonyoung Jung, Rocco si è messo a comporre beat cristallini, canzoni che sembrano fresche correnti d’acqua digitale, affiancate da immagini pensate per dire tutto ciò che le parole non dicono.

I nomi di riferimento sono i più celebri all’intersezione tra elettronica, hip-hop, dance music e synthpop: Shigeto, Shlohmo, Flume, Bonobo, Nosaj Thing, Apparat. Il tutto frullato in una buona dose di zucchero trasparente, perfetto per darsi una botta di vita prima di uscire come per regalarsi un ultimo momento di distensione prima del sonno.

La copertina di Cuddles, cliccaci sopra per ascoltarlo su Spotify.

L’esordio di Koropuni si chiama Cuddles, cioè “Coccole”, cioè quelle che verranno fatte alle vostre orecchie non appena premerete “play” sull’immagine qua sopra per ascoltarlo su Spotify. Aspettatevi voci che sembrano provenire da un futuro utopico in cui la tecnologia è calda, accogliente e benevola; modificate ma organiche, fruscianti e nitide allo stesso tempo.

Prima di farlo però, dato che la componente visuale è fondamentale per il progetto, potete leggere – o meglio guardare – qua sotto un’intervista a Rocco, che ha voluto rispondere alle nostre domande in un modo un po’ particolare. Perché il punto non sono tanto le parole quando il sentimento. O, come preferisce chiamarlo lui, post-sentimento.

Noisey: Che rapporto c’è in Koropuni tra arte e musica?

Quali sono i riferimenti visivi e musicali a cui ti rifai e perché?

Che significa Koropuni? Ho cercato su Google ma sembra una parola inesistente.

Che ruolo ha la voce umana in Koropuni? Uno strumento o un modo per raccontare una storia?

Quale vorresti fosse il posizionamento di Koropuni a livello di scena?