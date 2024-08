I Leone sono dei narcisisti che non smettono mai di parlare di sé

Astro Roast è la serie di VICE in cui l’astrologo Danny Larkin demolisce ogni segno zodiacale, ma con affetto!

Il Leone è il più grande personaggio dello zodiaco. Ma la voglia di stare al centro dell’attenzione che lo rende così affascinante può essere un’arma a doppio taglio, e molti Leone scatenano l’inferno perché si sono persi una fondamentale lezione già ai tempi dell’asilo: condividere è amare.

I nati nel Leone si fingono sempre molto sorpresi quando le persone fanno notare che si stanno pavoneggiando. Si tratta di una sorta di costante nelle conversazioni che gli capita di intavolare. Ma, nonostante questo, i Leone credono di fare un favore a tutti, quando reindirizzano ogni conversazione su memorabili storie del loro passato, sul loro entusiasmante e ambizioso progetto del momento, o sulla loro audace visione del futuro, in cui puoi interpretare al massimo la parte di miglior attore non protagonista mentre il Leone, ovviamente, sarà la stella. Tutto di una noia mortale.

I Leone credono che tutti debbano sentirsi onorati della loro luminosa presenza. Spesso, invece, danno sui nervi a tutti. Possono creare attriti con gli amici, far incazzare i colleghi, e perdere degli amori spostando in maniera compulsiva i riflettori su di sé. E dopo un’interminabile monologo simile a una televendita auto-promozionale non richiesta, tutti gli altri sono tipo, Allora, forse i prossimi 20 minuti di conversazione non riguardavano te? Il Leone spesso non coglie l’antifona, e poi si chiede perché gli altri diventino freddini quando loro sono così calorosi.



Altre news per i Leone: quando qualcuno si sfoga o sta esprimendo i propri sentimenti, è scortese riportare la conversazione su quanto tu sia fantastico e su come tu abbia superato qualcosa di simile, ma anche di più difficile. È condiscendente e narcisistico. Prendi in considerazione la possibilità di legittimare i sentimenti dell’altra persona. Magari prova ad aiutarla a trovare strategie per risolvere la situazione, o buttala sul ridere per alleggerire gli animi.



Al lavoro, poi, i Leone non si sentono mai abbastanza considerati. Alcuni dicono che l’unico ringraziamento che serve è uno stipendio adeguato. Ma l’insopportabile bisogno del Leone di essere riconosciuto e considerato può spesso portare a del profondo rancore verso i capi. Le loro aspettative sono spesso irrealistiche: è davvero giusto aspettarsi che il tuo datore di lavoro ti faccia anche da life coach, gratuitamente?

I rapporti dei Leone con i loro capi e colleghi sono messi ulteriormente a dura prova dalla loro illusione che farebbero meglio se fossero loro a comandare. I Leone spesso appaiono troppo autoritari nelle mail e nelle riunioni, e mettono in dubbio il giudizio del loro capo con troppa leggerezza. Guarda: non esiste un capo perfetto. Mentre il resto di noi si limita a ridere delle cose e sopportare i fastidi da ufficio che deve, fino a quando non arriva un’altra occasione, i Leone divagano fantasticando su come potrebbero fare tutto molto meglio—e trovando modi per farlo sapere ai loro capi. E poi si chiedono perché abbiano ripercussioni negative per aver condiviso grandi idee che nessuno aveva chiesto.

I Leone incorrono in simili intoppi anche nelle relazioni sentimentali perché vogliono sempre essere al comando. Spesso vogliono scegliere il ristorante, decidere quando lasciare la festa, e, in generale, stabilire in che direzione sta andando la relazione. I Leone pensano di potersi prendere cura del loro partner meglio di chiunque altro. È difficile per loro capire che a volte la loro anima gemella possa avere un migliore amico o una mamma.

I Leone hanno carisma a palate. Ma questo in realtà può finire per nuocergli quando, invece di usare il loro fascino per far sì che tutti facciano la cosa giusta, cercano solo di farla franca e poi evitare qualsiasi responsabilità con paroline dolci. Al Karma non importa quanto tu sia magnetico e affascinante, Leone. E tutti alla fine hanno ciò che meritano.

Il Leone è un segno di fuoco e risplende luminoso. Dopotutto, il sole è la stella che governa il Leone. Ma proprio come il sole può essere insopportabilmente caldo in un giorno d’estate, i Leone possono surriscaldarsi o andarci troppo pesante. Il Sole può essere una metafora di ciò che rende il Leone meraviglioso—tipo il portarci gioia—ma molti Leone hanno bisogno di un interruttore che ne regoli l’intensità. A volte è più sexy non brillare in modo così abbagliante e lasciare spazio anche alla luce d’atmosfera.

Jennifer Lawrence è un Leone per eccellenza. È così affascinante da essere disarmante, ed è amata in tutto il mondo per aver raccontato storie incredibili su se stessa nelle interviste quando è diventata famosa. Ma nel giro di pochi anni, alcuni hanno iniziato a trovare il suo atteggiamento forzato, e i più complottisti hanno ipotizzato che abbia finto le sue cadute sul red carpet. Da Leone, Jennifer Lawrence è incredibilmente talentuosa e carismatica—ma soffre anche dell’incapacità di non monopolizzare i riflettori, e manca dell’auto-consapevolezza per rendersi conto quando un certo siparietto sembri stucchevolmente ripetitivo.

La stagione del Leone si svolge in piena estate, quando i girasoli fioriscono. Come fiore più grande del giardino, il girasole è un ottimo simbolo del Leone. Se hai passato un po’ di tempo con i girasoli, sai che a volte crescono troppo, non riescono a sostenere il proprio peso e si rovesciano. C’era davvero bisogno di crescere così tanto? Eri già il più grande. Per molti Leone, come per i girasoli, la dura lezione da imparare è che a volte hai più successo e sei più bello quando conosci i tuoi limiti, e non dovresti sprecare energia cercando di essere più grande di quanto tu abbia bisogno di essere.

