L’oroscopo di aprile – Cancro

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Marzo ha fatto vacillare alcune certezze mettendo a dura prova rapporti sentimentali e familiari. Con il passaggio di Saturno, Plutone e Marte nella sfera relazionale, aprile si presenta come la resa dei conti. Molti Cancro sentiranno finalmente l’esigenza di arrivare a un confronto rinviato più volte con immotivate esplosioni di ilarità e frivolezze dal sapore crepuscolare.

Videos by VICE

Alcune tensioni sfoceranno in picchi di malinconia raggiunti solo da certa letteratura di inizio Novecento, e nelle fasi più acute potreste percepire un lento accompagnamento di pianoforte in sottofondo. Per contro, Mercurio in quadratura accentua la vostra verve polemica eliminando spesso i filtri che rendono gradevole l’interazione tra esseri umani.

Se ancora non lo avete fatto, nell’arco di questo mese potreste ritrovarvi a gestire scelte in grado di rimettere in discussione diversi ambiti della vostra vita. Le vostre sparizioni emotive non saranno a fondo perduto, ma mirate ad azioni concrete da riversare anche nel lavoro. La sessualità risente di questa stanchezza e spesso si esprime al meglio durante i momenti di abbandono come svenimenti o fase REM.

State affrontando un cambiamento concreto che gli altri potrebbero scambiare per i sintomi di una cattiva digestione. Questa volta sta a voi chiarire il punto. Fatevi capire, e fra l’altro, capitevi. Non c’è bisogno di darsi alla macchia, semmai di sporcarsi le mani.

Sei sicuro di voler sapere cos’altro ti aspetta quest’anno? Allora leggi l’oroscopo del 2018.