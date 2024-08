L’oroscopo di dicembre – Gemelli

Stai leggendo l’oroscopo di dicembre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Il cielo di Dicembre è segnato da qualche passaggio cupo, ancorato a un continuo senso di stanchezza. Il sentore è che, nonostante i notevoli sforzi, le vostre aspettative siano retribuite in nero, relegate in un’attesa perpetua e con evidenti problemi di buffering.

Videos by VICE

Con Sole e Giove in opposizione rischiate poi di portare le vostre vette di intolleranza verso il prossimo su livelli masterclass. In questi frangenti è bene inserire un T9 verbale a filtrare una sincerità lapidaria e inadatta all’epoca in corso, in grado di far implodere situazioni e progetti in pochi, semplici passaggi.

È Mercurio nello Scorpione a chiedervi di scavare a fondo senza fermarvi all’apparenza: nel corso del mese sarete refrattari a compromessi e sciatti escamotages interpersonali, tanto che nei casi migliori assisterete alla nascita di inimicizie sincere e durature. In questa fase la sessualità è ancora strettamente connessa all’empatia, in grado di oscillare tra il jingle natalizio e il Requiem (spesso percepiti alla stessa stregua).

Stanchi di continue false partenze, molti Gemelli rischiano di cedere per sfinimento a un periodo indecorosamente impegnativo. L’anno in corso vi ha visti alle prese con cambiamenti radicali, in una riCostruzione a tratti abusiva del vostro Io. Se in certi casi l’innata voglia di superficialità non risana più il bilancio interno, è solo un buon segno: ad indicare lo spostamento di obiettivi e bisogni su un piano finalmente più alto.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da VICE e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale.