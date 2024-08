L’oroscopo di ottobre – Leone

Stai leggendo l’oroscopo di ottobre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Se approssimazione e sciatteria vi disturbano in maniera ossessiva, è anche vero che l’epoca in corso non fa nulla per farvi cambiare idea. Siete esposti a scatti d’ira con l’aggravante dei futili motivi, e atteggiamenti troppo pignoli che vengono in realtà dal mancato riconoscimento del vostro lavoro. Il merito per voi ha un valore estremo. Anche in questo caso, l’essere residenti in Italia non è d’aiuto.

Una difficile quadratura di Mercurio crea qualche problema di movimento esponendovi a passi affrettati, con un nervosismo generale e una sessualità vissuta con un approccio dadaista. Nei momenti peggiori potreste avanzare richieste assurde al partner durante il coito, come una promozione o un aumento di stipendio. A queste fasi di incertezza alternate slanci passionali offerti da Venere specie nella sfera emotiva, con cambi di personalità intensi in grado di rallegrare tutti i presenti. Per chi è in coppia, può essere il momento di affrontare incomprensioni di vecchia data rendendosi disponibili al dialogo. I single possono invece gettare le basi per incomprensioni future.

In sostanza, ottobre è ancora un mese dove le prove da superare sono soprattutto interne. Marte in Settima Casa parla del modo in cui vi relazionate agli altri e di una schiettezza in totale assenza di filtro. Mantenete il vostro status senza invadere i pianeti circostanti o cercando il controllo in ogni situazione. Con un po’ di pazienza, a novembre il cielo avrà diverse sorprese in grado di far riemergere la vostra consueta superbia.

