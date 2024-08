È morto Malcolm Young degli AC/DC

Come hanno annunciato gli AC/DC con un post su Facebook che trovate qua sotto, Malcom Young—il loro chitarrista e co-fondatore—è morto. Da tempo soffriva di demenza senile. Aveva 64 anni.

“Malcolm, assieme ad Angus, è stato il fondatore e il creatore degli AC/DC”, dice il post. “È stata la forza trainante dietro alla band con enorme dedizione e impegno. Era un perfezionista e un uomo unico in quanto chitarrista, autore e visionario. Non ha mai accettato compromessi e ha sempre detto e fatto esattamente quello che voleva. Provava un profondo orgoglio per tutto ciò in cui si sforzava. La sua lealtà nei confronti dei fan era insuperata”.

Il post contiene anche qualche parola da parte di suo fratello Angus: “In quanto suo fratello è difficile esprimere a parole ciò che ha significato per me durante la mia vita, il legame che ci univa era unico e veramente speciale. Si lascia dietro un’enorme eredità che vivrà per sempre. Malcolm, hai fatto un ottimo lavoro.”

Malcom Young ha suonato negli AC/DC dalla loro fondazione, nel 1973, fino ad aprile 2014, quando cominciò a cercare di curare la demenza che lo aveva colpito. Assieme a suo fratello Angus, ha composto molte delle hit della storica rock band australiana.

