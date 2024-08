Mangiare da paura a Milano | La Guida di MUNCHIES

Fra un drink annacquato in zona Navigli e una costosissima insalata con salmone e semi di chia in Garibaldi, Milano sembra spesso una caotica accozzaglia di locali pronti a derubarci senza rimorso alcuno.

Ma quando abiti a Milano da un po’ sai anche che, sparsi qui e lì, ci sono ristoranti dove mangiare bene senza spendere una follia, e dove scoprire ingredienti e combinazioni capaci di mandarci in estasi (senza bisogno di droghe aggiunte).

Poi c’è anche il ristorante più chic che ci piace prenotare appena di accreditano lo stipendio, e per il quale saremo costretti a mangiare pane in cassetta e tonno in scatola per i giorni seguenti. Ma per il cibo buono questo ed altro!

Da zona Duomo a NoLo, dallo street food siculo a quello cinese in Paolo Sarpi, ecco cosa non dovreste mai perdervi se abitate o venite a Milano.

Mangiare bene a Milano: i ristoranti

Il ristorante giapponese casalingo (Metro: MISSORI)

Lo sappiamo che state in fissa con il sushi, ma dateci retta: la cucina giapponese casalinga vi darà anche più soddisfazioni. Questa gastronomia giapponese nel cuore del centro di Milano vi offre onigiri, curry e l’ormai famosissimo Katsu Sando (il panino con la cotoletta).

Tutto sulla Gastronomia Yamamoto.



Vini Naturali e cucina brutalista (Metro: TURRO)

Cosa significa cucina brutalista, ma soprattutto dove si bevono vini naturali da paura e si mangiano ottimi affettati e piattini con prodotti fermentati?

Tipografia Alimentare, facile.

L’indiano gourmet (Metro: MOSCOVA)

Parliamoci chiaro: a Milano trovare un buon ristorante di cucina indiana è davvero dura. Sicuramente Cittamani non costa pochissimo, ma è un’esperienza completamente diversa se volete conoscere qualcosa in più dell’India e della sua ricchezza gastronomica.

Il risotto alla milanese buono (Metro: MACIACHINI)

Dove mangiare un buon risotto con ossobuco? È la domanda che ci fanno più spesso. Se volete spendere poco ed essere in una vera e propria trattoria vecchia Milano andate All’Altra Isola.

Cucina etica e buona (Gita FuoriPorta)

Ok mangiare bene a Milano, ma qualche indirizzo per una gita (senza dover stare in macchina due ore?). A soli 25 km da Milano c’è il ristorante di Lorenzo Vecchia, che recentemente è stato premiato anche come il ristorante più etico d’Italia.

Le nostre guide per Mangiare a Milano

Mangiare a Milano di notte

Lo sappiamo bene che dopo aver ballato tutta la notte vi sale una fame chimica incontrollabile. Ma cosa c’è di aperto a Milano dopo mezzanotte?

Abbiamo trovato baracchini, paninari, kebabbari e ristoranti aperti per cibarvi ad orari impensabili.

La migliore pasticceria Cinese

Difficilmente sentirete un italiano esaltare la pasticceria cinese, ma noi l’abbiamo provata e dobbiamo dirvi la verità: alcune cose sono davvero interessante.

Il tour delle pasticcerie cinesi a Milano.

Dove mangiare a NoLo

Nessun quartiere di Milano negli ultimi anni ha avuto un boom come NoLo, ma i ristoranti dove mangiare bene non sono sempre tantissimi.

Allora abbiamo chiesto alla social street di NoLo dove si mangia bene, e loro ci hanno risposto così.

Dove mangiare a Calvairate

Calvairate, ovvero quel quartiere dove c’è Macao e dove forse abitate senza saperlo. Un’anima ancora profondamente popolare vi consentirà di mangiare cose buone senza svenarvi.

La guida di Calvairate.

Lo street food hardcore in Paolo Sarpi

La Chinatown milanese è piena di sorprese: nonostante Paolo Sarpi si sia trasformata in una via elegante e curata, basta svoltare l’angolo per trovare del cibo un po’ strano e per nulla convenzionale.

Il nostro tour hardcore.

I migliori arancini siciliani di Milano

Ok, gli arancini buoni sono in Sicilia, ma se avete un attacco di fame improvviso e la vostra mente immagina solo un concentrato di riso e fritto allora abbiamo la guida con i migliori (e i peggiori) arancini di Milano.

I Panettoni artigianali da non perdere





E poi, che sia Natale o no, a Milano i panettoni sono un must. Nel video qui sopra siamo andati a provare con Banana tre differenti stili di panettone artigianale.