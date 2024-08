Il ragazzo del meme ‘Stanley Sballato’ ha finalmente rivelato la sua identità

Dopo dieci anni di mistero, il volto dietro uno dei meme più famosi di sempre si è rivelato al pubblico. Connor Sinclair è dell’Irlanda del Nord ed è il 10 guy (conosciuto anche come “Really High Guy” e “Stanley Sballato”): una faccia paffuta, gli occhi rossissimi, sdraiato sul letto e con la mano infilata in una confezione di cibo. In pratica, l’incarnazione del tipo così fatto che tutti i suoi pensieri sono un piacevole mix di profondità e scempiaggine totale.

A lungo Sinclair ha preferito rimanere lontano dai riflettori, ma ora ha concesso un’intervista a Know Your Meme e, proprio come la ragazza dietro al meme ‘Disaster Girl‘, ha messo in vendita un NFT [non-fungible token, una tecnologia usata per autenticare e tracciare la storia di oggetti digitali].

Il meme era stato ribattezzato “10 guy” perché era salito alla ribalta nella board di Reddit in cui si condividono meme e storie a tema marijuana, e dove un 10 guy è qualcuno fatto al di là di ogni possibile comprensione. Il post originale su Reddit con la faccia di Sinclair recitava così: “Essere a quota 10 non è sempre uno spasso.”

“Il meme appartiene a chiunque l’abbia mai condiviso, apprezzato e via dicendo,” ha detto Sinclair a Know Your Meme. “È stato un caso che sia diventato io il tizio virale per la faccia sudata e lo sguardo perso chissà dove.”

Come racconta, “il meme è diventato famoso quando avevo 18 anni e stavo cominciando l’università. Ero un po’ nervoso all’idea di finirci invischiato e temevo potesse influenzare la mia carriera da studente. Di certo non immaginavo che saremmo stati qui a parlarne a dieci anni di distanza! Ma, a pensarci, è stata una gran cosa: fa felice la gente, e cosa c’è di meglio?”

10 Guy Original NFT is minted and ready to go.



Listing taking place very soon…



Shoutout to @solidbadluck for inviting me to @withFND pic.twitter.com/EEhqNymSN5 — 10 Guy (@10GuyOfficial) May 13, 2021

Sinclair racconta che la foto era stata scattata durante un viaggio a Ibiza, in Spagna, per il diploma delle superiori. Dopo tre o quattro giorni di feste senza fine con gli amici, Sinclair era esausto, logorato e distrutto. L’autrice dell’immagine è la sua amica Emma, ma Sinclair non ricorda le circostanze precise dello scatto. “Erano le solite foto sceme delle vacanze e di certo non pensavo che sarebbero state caricate da nessuna altra parte se non su Facebook,” precisa.

Qualche giorno dopo lo scatto, un altro amico gli rasò le sopracciglia, costringendolo a disegnarle per i primi giorni dell’università: Sinclair è molto contento di sapere che nessuno l’abbia immortalato in quei momenti.

Quell’immagine di Ibiza fu però condivisa con alcuni amici al college, che a loro volta caricarono il tutto su Reddit—e il resto è storia. “Ricordo di averlo mostrato al mio compagno di stanza tedesco, un tipo impassibile di nome Jochen, e non penso l’avesse proprio capito. Se devo essere sincero, all’inizio non l’avevo capito nemmeno io, il meme,” ammette Sinclair.

Gli amici di Sinclair sapevano della sua fama, e capitava che alcune persone lo avvicinassero per strada per scattare una foto con lui. È così che ha conosciuto anche la sua attuale compagna: “Non penso che a nessuno dei suoi amici fregasse qualcosa, a parte lei. Eppure mi ha chiesto di scattare una foto, e da cosa nasce cosa,” racconta.

“Son riuscito a farmi dare i suoi contatti e abbiamo cominciato a vederci. Vivevamo vicini e frequentavamo gli stessi posti, eppure fino a quel momento non ci eravamo mai visti. Da allora sono passati sei anni, conviviamo e abbiamo un cane.”

Sinclair racconta che nel corso del tempo è stato contattato da diverse persone intenzionate a capitalizzare sulla sua fama, ma ha sempre resistito alla tentazione. Almeno finché sulla scena non sono apparsi i NFT.

“Non ho mai guadagnato un euro dal meme. L’unica cosa che ho ottenuto fino ad oggi sono stati un po’ di drink offerti,” dice. “Nessuno mi deve niente, ma il NFT è divertente e interessante. Si tratta di un’opportunità che vorrei provare a cogliere, per non pentirmene a posteriori.”