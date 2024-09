L’americano che si è unito all’ISIS “per vedere com’era” e ora è accusato di terrorismo

Un cittadino americano originario della Virginia è stato fermato per legami col terrorismo, e adesso rischia fino a cinque anni di prigione per essersi arruolato per lo Stato Islamico. La sua difesa è stata “volevo vedere com’era.”

Mohamad Khweis, un ex autista di bus di 27 anni, nel dicembre del 2015 ha venduto il suo mezzo e ha lasciato il lavoro per raggiungere il confine tra Siria e Iraq senza avvisare nessuna struttura governativa.

“Voleva capire come facessero i jihadisti a giustificare certe atrocità,” è la tesi difensiva del suo avvocato, John Zwerling, riportata dal Washington Post.

“Esplorare non è un crimine, così come non lo è vedere le cose coi propri occhi.”

Khweis è entrato in Siria passando dalla Turchia, per poi imbattersi nelle truppe dello Stato Islamico a Raqqa.

Durante il cosiddetto “processo di selezione,” stando a un comunicato emesso dal Dipartimento di Giustizia americano, avrebbe poi dichiarato di voler diventare un kamikaze.

Dopo due mesi e mezzo di addestramento, tuttavia, il ragazzo si sarebbe spaventato e si sarebbe consegnato alle forze curde nel nord dell’Iraq.

“Buongiorno, per favore, aiutatemi…” avrebbe detto. “Sono americano, voglio tornare a casa.”

La corte federale della Virginia accusa Khweis di aver fornito sostegno all’ISIS.

“Nessuno si unisce a un’organizzazione come lo Stato Islamico—conosciuta per la sua brutalità e i suoi orrori—solo vedere com’è,” ha spiegato Raj Parekh, procuratore del Dipartimento di Giustizia.

“Non è mica una meta turistica: sapeva benissimo a cosa andava incontro.”

Come gran parte dei fighter arrivati dall’America, Khweis ha ammesso di aver visto dei video dello Stato Islamico su internet: sarebbero circa 250 i cittadini USA che si sono uniti—o hanno provato a farlo—all’organizzazione in Siria e Iraq.

Tra marzo 2014 e agosto 2016, 112 persone sono state messe sotto esame.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto della lotta all’ISIS uno dei suoi cavalli di battaglia: sua intenzione dichiarata è “distruggere totalmente” l’organizzazione, e tenere i jihadisti “fuori dal nostro paese.”

