Se risolvi per primo questo gioco su Steam vinci un bitcoin

Il premio in palio per chi risolve questi 24 rompicapi è un bitcoin itero. I giocatori possono trovare la soluzione da soli o giocando in gruppo. Possono lasciare indizi agli altri o confonderli con false piste che li conducano a vicoli ciechi. Dopo tutto, solo un utente può davvero riscuotere il premio.



Queste sono le premesse di Montecrypto: The Bitcoin Enigma, un nuovo puzzle game sviluppato da Gem Rose Collective che esce su Steam il 20 febbraio. Il gioco consiste in una serie di rompicapi ambientati in un labirinto che i giocatori devono esplorare in prima persona. Chiunque risolva per primo gli enigmi vince un bitcoin vero, dicono gli sviluppatori. Dopo di ché, il gioco finisce.

Il gioco costa 1,99 dollari e un singolo Bitcoin al momento vale poco più di 9.800 dollari (cioè quasi 8.000 euro): in altre parole, il fortunato vincitore uscirà dal gioco con un bottino niente male.

Un indizio interessante già disponibile nonostante Montecrypto non sia ancora uscito si trova nella pagina FAQ del gioco, che linka alla pagina GitHub di btcrecover, “un tool open source per recuperare password e seed di un portafoglio Bitcoin.” La pagina GitHub spiega che btcrecover è progettato per i casi in cui un utente ricorda buona parte delle proprie password, ma hanno bisogno di aiuto per provare le diverse combinazioni possibili.

“Stiamo cercando di mantenere le nostre identità segrete per ora,” ha scritto in una dichiarazione stampa un esponente di Gem Rose Collective. Gli sviluppatori hanno detto che riveleranno la propria identità non appena il vincitore reclamerà il proprio bitcoin. “Ma possiamo già dire che siamo un gruppo di game designer e che abbiamo avuto un’idea folle per un gioco. Siamo grandi amanti delle cacce al tesoro e abbiamo preso spunto da indovinelli come la chouette d’or [la civetta d’oro, ndt]: la statua di una civetta è stata seppellita nel 1993 mentre veniva resa pubblica una serie di indizi per trovarla, ma nessuno li ha ancora risolti, trovato la civetta e reclamato come propri i 15 kg della statua fatta di oro e argento.”



Sur la trace de la chouette d’or è un libro-caccia-al-tesoro francese pubblicato nel 1993. Chiunque risolva i suoi misteri, scoprirà il luogo esatto in cui è sepolta la civetta dorata. Nessuno ci è ancora riuscito e l’indovinello — che dura da allora — è stato al centro di diverse controversie legali negli anni.

Abbiamo contattato Steam per sapere se i termini della piattaforma permettano ai giochi di offrire ricompense in denaro ai propri clienti. Da quel che possiamo vedere dalle linee guide di Steam, sì, è permesso.

Abbiamo anche contattato gli sviluppatori per sapere perché vogliano restare anonimi e aggiorneremo questo articolo non appena riceveremo risposta.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.