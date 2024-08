Cosa abbiamo imparato nella prima stagione di Off Topic podcast

Questo contenuto è stato realizzato in collaborazione con adidas Originals.

Lo studio di adidas e Cross Radio a Cinisello Balsamo, da quando è stato aperto con la collaborazione di Sfera Ebbasta e Indie Pride nel 2020, fa la parte più importante del suo lavoro silenziosamente, dando a giovani di tutta Italia accesso gratuito a una struttura professionale per registrare la propria musica e imparare un po’ di cose su come farla diventare un lavoro. In un certo senso è un portale che aiuta a trasformare un po’ di sogni in realtà, piazzato proprio in uno di quei luoghi in cui spesso, purtroppo, mucchi di sogni si accumulano senza avverarsi mai: la periferia urbana.

Ma lo studio ha aiutato anche noi a realizzare un’idea, quella di Off Topic, un podcast in cui si parla di tutto tranne che di musica. L’idea dietro Off Topic, infatti, è che anche gli artisti si stufano di parlare sempre di loro stessi, mentre ci sono argomenti su cui sono ferratissimi e tramite i quali possiamo imparare cose che non sapevamo e trovare una connessione speciale tra loro e noi. A presentarlo è Rebecca Kazadi, già co-conduttrice di 2G Rap, la trasmissione sul rap delle seconde generazioni su TRX Radio.

La prima puntata ha avuto come ospite sangiovanni, che ha scelto l’argomento della libertà d’espressione. Per la giovanissima star vicentina, che con “malibu” e il suo primo EP ha conquistato il 2021 degli italiani, la cosa più importante è l’onestà verso se stessi e gli altri, senza compromessi. Nel suo episodio del podcast, ci ha raccontato le cause che gli stanno più a cuore, ma anche i suoi film preferiti e i suoi modelli di riferimento.

La seconda puntata invece ha avuto come ospite Boyrebecca e come argomento la moda e il design. Boyrebecca, infatti, ha un’estetica unica nel suo genere, a metà tra anime, videogame e il calore della musica latinoamericana. Nel podcast ha spiegato i suoi punti di riferimento estetici (che vanno da Takashi Miike a Britney Spears) e come ha creato il suo particolare personaggio.

La terza puntata di Off Topic è incentrata sulla salute mentale. Lil Jolie, cantautrice napoletana che si è già fatta notare per il suo sound ibrido tra pop e r&b e le collaborazioni con Ketama126 e Carl Brave, ci ha raccontato come fin da giovanissima abbia capito l’importanza di prendersi cura della propria mente e come la musica e la scrittura l’abbiano aiutata a superare i problemi. Con Rebecca, ha sottolineato il ruolo di famiglia, scuola e amici nella salute mentale dei più giovani—ma ha anche raccontato i concerti privati che ha fatto per se stessa durante il lockdown.

C’è solo una cosa che supera la soddisfazione per le tre interviste interessanti e originali che abbiamo realizzato, ed è la curiosità per le prossime, quindi ci vediamo presto con la seconda stagione di Off Topic podcast. Nel frattempo, lo studio di adidas e Cross Radio a Cinisello Balsamo è aperto al pubblico ed è possibile andare gratuitamente a registrare la propria musica iscrivendosi con questo modulo.