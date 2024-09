Okra sottaceto con Bourbon

Porzioni: 2 barattoli

Ingredienti

200 g di okra

250 ml di aceto di vino

250 ml di aceto di riso

130 g di sale

35 g di zucchero

125 ml di Bourbon

12.6 g di semi di mostarda

1 cucchiaino di semi di coriandolo

1/2 cucchiaino di pepe nero in grani

1 cucchiaio di fiocchi di peperoncino

4 ramoscelli di aneto fresco

3 spicchi d’aglio, sbucciati e tagliati a fettine sottili

Buccia di mezzo limone

Preparazione

1. Prendi una padella in cui amalgamare insieme gli aceti, il sale, lo zucchero e 240 ml di acqua. Scalda a fuoco medio-alto, mescolando per 2-3 minuti (sale e zucchero dovranno dissolversi). Aggiungi il Bourbon, la mostarda, i semi di coriandolo e il pepe e lascia in cottura a fuoco lento per altri 5 minuti.

2. Dividi gli okra, l’aneto, l’aglio e la scorza di limone in due porzioni che finiranno in dei barattoli da 300 ml. Versa poi il liquido con il Bourbon in ognuno dei due barattoli, chiudi ermeticamente e lascia raffreddare prima di riporre in frigo. I sottaceti saranno pronti in 2 giorni e, se tenuti in frigo, dureranno 2 settimane!