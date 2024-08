L’oroscopo 2018 – Toro

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

TORO – Dispersività

L’influsso di Saturno e Plutone porta un’incredibile determinazione che, unita alla vostra capacità di non ascolto dell’altro, vi offrirà uno stimolo per lavorare su progetti che avete in mente da tempo ma che per una gradevole inerzia erano rimasti fermi. La parola chiave per i Toro è centratura. In alcuni momenti riuscirete addirittura a definire degli obiettivi prima di agire con l’istintività che vi contraddistingue, vista con corale sgomento dal restante Zodiaco. Il transito di Urano vi costringerà a fronteggiare la vostra parte inconscia orientandovi verso un desiderio di cambiamento concreto, con sdoppiamenti della personalità da letteratura psichiatrica.

Affrontare questo momento anche con la consapevolezza che non tutto è dalla vostra parte significa stabilire una base per una crescita interiore o per il mantenimento di quella già conquistata. In caso contrario, la vostra carica distruttiva darà uno sprint in più ai rapporti con chi vi circonda alimentandoli con ritorsioni e linguaggio sboccato tipico dei sobborghi di Manhattan. Potrebbe crearsi una situazione di stallo emotivo tra il sentire e l’agire, con mente e cuore intenti a fissarsi per ore rievocando gli screzi tra gatti. A dispetto di ogni logica, a guidarvi al meglio in queste crisi sarà la vostra parte emozionale, in quest’anno accentuata e consapevole.

Non è la fase giusta per tentennare sui progetti e neanche nella sfera affettiva: che siate single o in coppia, è nel rapporto con l’altro che sarà possibile trovare stimoli e chiavi di lettura che difficilmente in questo periodo percepite all’esterno, consolidandone uno esistente o cercandone uno più maturo tra quelli nascenti. Il rischio è che la vostra patologica possessività emerga in tutto il suo splendore portandovi a una gelosia con scene da Teatro dell’Assurdo. Alcune amicizie possono rivelarsi fondamentali, specialmente nelle risse in cui spesso vi ritrovate invischiati. Giove in opposizione vi spinge verso eccessi che i nati nel Toro hanno già come optional di base. Mai come ora sarà bene autodisciplinarsi nel rapporto con il cibo, il sesso e lo sport seguendo delle linee guida: evitare di mangiare eludendo la masticazione, non oltrepassare i sei orgasmi giornalieri (o comunque attrezzarsi con un defibrillatore) e non intraprendere due maratone contemporaneamente. Il 2018 chiede un iniziale passo indietro per valutare al meglio la situazione. Ricordandovi che quel passo, per il segno del Toro, è spesso quello che precede l’immancabile carica.

Per i dettagli sulle caratteristiche del segno e le affinità, vai su Starmale.