L’oroscopo di marzo

Benvenuti sulla pagina dell’oroscopo di marzo, una collaborazione tra VICE e Starmale.

In realtà, quello che state per leggere non è propriamente un Oroscopo—ma il tentativo di portare la testimonianza viva d’un tragicomico conflitto interiore. Alla fine di quest’anno, quando il peggio sarà passato, passerò anch’io. Buona Lettura, Emanuele Martorelli*

Sul finire del mese la vostra avventatezza potrebbe raggiungere vette ancora inesplorate dal genere umano. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Ariete di marzo.

È un momento di forte introspezione, che la vostra irrequietezza potrebbe trasformare in una serie distopica prodotta da Netflix. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Toro di marzo.

I vari passaggi di Marte degli ultimi tempi hanno contribuito a rendere frastagliata una personalità già per natura incline allo sperpero del Sé. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Gemelli di marzo.

I vostri cambi d’umore in questo mese tenderanno a gettare nello sconforto amici e analisti. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Cancro di marzo.

Un cielo potenzialmente favorevole porta i vostri livelli di autostima oltre la soglia consentita. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Leone di marzo.

In alcuni momenti potreste ritrovarvi nella scomoda situazione di dover persino accettare opinioni e consigli dagli altri senza snobbarli come dozzinali o poco influenti. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Vergine di marzo.

L’armadio dentro il quale avete accuratamente rinchiuso dilemmi e situazioni poco tollerate è in procinto di esplodere. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Bilancia di marzo.

È consigliabile non fossilizzarsi sull’idea di fallimento entrando in modalità auto-distruttiva. Leggi qui il resto dell’oroscopo dello Scorpione di marzo.

Sono le risorse psicologiche a dover essere tenute a bada, specie in un segno votato a un lavorio mentale tanto costante quanto indesiderato. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Sagittario di marzo.

Serve cautela: siete al momento soggetti a irritabilità e tendenti a scatti d’ira coreografici. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Capricorno di marzo.

La sensazione è che sia in atto un consistente mutamento interiore, in grado di ridefinire i vostri già labili confini. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Acquario di marzo.

Sono nell’aria scelte drastiche che, seppure intervallate da indecorose fasi di dubbio, vi guidano verso cambiamenti decisivi. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Pesci di marzo.

*Emanuele Martorelli è antropologo, musicista, autore e giornalista. A volte in contemporanea. Con Starmale ha dato vita al primo tentativo di satira grafica focalizzata sulla personalità. Un’autocritica consapevole nei confronti di un Ego che in troppi frangenti si sopravvaluta. Un affondo su giornalismo povero e verso un rinnovato atteggiamento New Age in voga in questi anni, che riduce percorsi spirituali e psicologici a soluzioni spicciole. Segui Starmale su Facebook.



Per vedere altre illustrazioni di Alberto, seguilo su Instagram.