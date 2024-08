Pancakes perfettamente croccanti

15 pancakes

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Ingredienti

570 g di farina

100 g di lievito

112 g di zucchero semolato

3 cucchiai di sale

2 limoni, grattugiati

4 uova grandi più 4 tuorli grandi

72 g di latte

125 ml di burro chiarificato, sciolto, più altro per cuocere

burro, per servire

sciroppo d’acero, per servire

Procedimento

1. In una ciotola grande sbatti insieme uova e tuorli con zucchero, buccia di limone e sale, finché il tutto non si incorpora e risulta leggermente cremoso. Aggiungi il lievito e mescola, poi aggiungi metà del latte. Aggiungi gradualmente la farina, finché il composto non si uniforma, poi il restante latte. Non preoccuparti dei grumi! Non devi mescolare troppo. Aggiungi il burro chiarificato e metti da parte.

2. Scalda una generosa quantità del burro chiarificato a fuoco medio alto in una padella antiaderente. Versa l’impasto dei pancakes finché non si formano delle bolle – circa 2 minuti. Gira e cuoci per altri 1-2 minuti, finché non ci sono completamente cotti. Servi con burro e sciroppo d’acero.

