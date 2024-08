Panino con uova e polpettone

Porzioni: 6

Tempo di preparazione time: 25 minuti

Tempo totale: 2 ore

Ingredienti

Burro, per ungere

5 uova grandi

7 panini tipo Kaiser

60 ml di latte intero

1 spicchio d’aglio, tritato

15 g + 6 g di sale fino

725 g di carne di manzo macinata

120 g di salsicce di maiale, senza budello

100 g di formaggio tipo Cheddar, tagliato in cubetti da 60 mm circa + 12 fette

40 g di parmigiano, grattuggiato

8 g di prezzemolo, tritato finemente

2 g di pepe di Caienna

2 g di pepe nero macinato fresco

1 piccola cipolla dorata, grattugiata

6 strisce di bacon, tagliate trasversalmente

112 ml di ketchup

118 ml di salsa piccante Sriracha

Preparazione

1. Scalda il forno a 200 °C. Ungi una padella da forno con il burro e mettila da parte.

2. Porta a ebollizione una piccola casseruola piena d’acqua. Immergi 3 uova e cuoci per 5 minuti. Poi, trasferisci le uova in una ciotola di acqua ghiacciata, fino a quando sarai in grado di tenerle in mano per sbucciarle. Mettile da parte.

3. Taglia uno dei panini in pezzi da 2,5 cm circa e mettili nella ciotola di un robot da cucina. Frulla fino a ridurre in polvere, quindi versa in una ciotola grande assieme al latte. Lascia in ammollo il pane grattugiato per 5 minuti.

4. Metti l’aglio su un tagliere e cospargilo con 5 g di sale. Usando la lama di un coltello, frantuma l’aglio sulla tavola fino a quando diventa una pasta. Trasferisci nella ciotola con il pangrattato insieme a 2 uova, 5 g di sale, carne macinata, salsiccia di maiale, cubetti di formaggio, parmigiano, prezzemolo, pepe di Caienna, pepe nero e cipolla grattugiata. Usando le mani, mescola accuratamente, quindi trasferisci tutto nella padella imburrata.

5. Rimuovi la carne dalla parte superiore e fai 3 piccoli fori o nidi nella carne e poni un uovo in ogni buca. Quindi, rabbocca con la miscela di carne rimossa in precedenza.

6. Disponi la pancetta sulla parte superiore e cuoci fino a quando la pancetta è croccante e un mettendo un termometro all’interno del polpettone di carne, fino al raggiungimento di 75 °C, in circa 1 ora e 15 minuti. A metà cottura, togli la padella dal forno e scola il grasso accumulato. Lascia riposare il polpettone per 15 minuti prima di affettarlo.

7. Mescola il ketchup e la salsa piccante in una piccola ciotola e metti da parte fino al momento dell’uso.

8. Per servire, taglia una bella fetta spessa 2,5 cm di polpettone, metti in forno per abbrustolirla un po’. Spalma del burro all’interno dei rimanenti panini tipo kaiser. Riscalda una casseruola di dimensioni medie e tosta l’interno dei panini fino a doratura, in circa 3 minuti. Poi, metti una delle due metà del pane su una griglia in forno e farcisci con una fetta di polpettone, 2 fette di formaggio e cuoci fino a quando il formaggio si scioglie, da 1 a 2 minuti. Rimuovi dal forno e chiudi con la parte superiore del pane. Servi con la miscela di ketchup.