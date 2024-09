‘Perdere la magia’: quando l’MDMA smette di funzionare

“È difficile parlare di MDMA senza usare cliché,” dice ridendo Laura, che ha usato l’ecstasy per la prima volta nei tardi anni Novanta, durante l’era di Gatecrasher e Fatboy Slim. “Ma quella prima volta ho avuto la sensazione che tutto fosse come doveva essere. Sentivo delle ondate di eccitazione incontrollata e avevo una reazione viscerale alla musica elettronica. Era come se potessi immedesimarmi in ogni strato di suono, come se mi parlassero.”

Successivamente, dopo sei o otto assunzioni, la profondità dell’esperienza è cambiata. “Quel senso di euforia, di luce incontrollabile che invadeva il mondo, non c’era più.” Pare che avesse, per usare un termine tecnico, “perso la magia.”

E non è sola: il numero di thread su Reddit, Bluelight, Erowid e altri forum di informazione sugli stupefacenti sul tema è incalcolabile. Addirittura Ann Shulgin, iconica co-autrice delle bibbie narcotiche Pihkal e Tihkal, e moglie del cosiddetto Padrino dell’MDMA Sasha Shulgin, ha raccontato di aver perso la magia. Allora, perché succede? E si può ritrovarla una volta che è andata? Ho contattato le migliori menti dell’MDMAverso per scoprirlo.

Matt Baggott si occupa di ricerche sull’MDMA dal 1999 e oggi è Amministratore Delegato di Tactogen, azienda che sviluppa composti simili all’MDMA per uso medico. “Non sappiamo davvero che cosa provoca la perdita di effetti terapeutici, o della ‘magia’,” mi scrive via email. “L’MDMA, specialmente in dosi alte o se viene assunta più volte in una nottata, può provocare diminuzioni permanenti della serotonina, della triptofano idrossilasi—un enzima responsabile della produzione di serotonina—e del trasportatore della serotonina. Queste diminuzioni possono fare sì che il cervello rilasci meno serotonina rispetto alla dopamina, il che può rendere la sensazione provocata dall’MDMA più simile a un tipico stimolante e meno magica.”

La serotonina è conosciuta in parole povere come “l’ormone della felicità” e una delle più grandi caratteristiche dell’MDMA è di essere in grado di accendere il cervello come un albero di Natale usando questo neurotrasmettitore di gioia. Allo stesso tempo, la droga accresce, a livelli inferiori, l’attivazione di adrenalina e dopamina nel cervello. La prima serve a prepararti a situazioni di stress, rendendoti quindi più vigile, mentre la seconda è più associata con la motivazione e la ricompensa. È l’ingrediente segreto della cocaina e il motivo primario per cui, per alcuni utilizzatori, comprare un grammo alle 6 di mattina sembra un’idea perfettamente sensata.

Leggendo il commento di Matt, si potrebbe pensare che perdere la magia sia una cosa che avviene solo ai raver di lungo corso—uomini dall’aria stanca che urlano “aciiiiiid” in mezzo al Cerchio di Pietra di Glastonbury e che sentono il bisogno di raccontare a destra e a manca la bufala che le pasticche erano più buone ai loro tempi. Invece no.

L’utente di Reddit Szadof, 21 anni, ha scritto di aver perso la magia dopo circa una dozzina di somministrazioni. “Non mi sono mai spinto a prendere dosi pazze, sono sempre stato prudente. Non ho mai preso più di 150mg alla volta,” ha scritto. (La dose consigliata di MDMA negli studi è di 125mg, seguita da una dose di rinforzo di 62,5mg due ore e mezza dopo.)

“Ho provato a prendere MDMA in diverse forme da quando ho postato su Reddit e nessuna ha funzionato,” Szadof, vero nome Kubu, mi spiega via DM. “È davvero una schifezza perché tutti i miei amici se la spassano alle feste, mentre io sono costretto a stare sobrio o a usare altre sostanze.”

Molti dei commentatori sotto il post di Kubu propongono spiegazioni prosaiche per l’interruzione degli effetti, in gran parte sostenendo che si trattava di droga di cattiva qualità. Lui non ci sta: “Ho testato ogni pasticca che ho preso da quando ho scoperto la molly circa due anni fa. E poi ho sempre comprato MDMA da fonti affidabili sul deep web invece che da spacciatori di strada.”

Rayyan Zafar è un borsista PHD al Centro di Neuropsicofarmacologia e Ricerca Psichedelica dell’Imperial College. “Quando un individuo prende l’MDMA per la prima volta, il suo cervello non ha mai provato l’ondata di serotonina che avviene a livelli sopra-fisiologici,” dice. “Questo significa che le sensazioni di euforia, eccitazione e sorpresa sono del tutto nuove—e l’afflusso improvviso di serotonina associato agli altri neurotrasmettitori la rende un’esperienza particolarmente memorabile. Alcuni utilizzatori descrivono che dopo la prima volta, gli effetti non sono più così forti.”

Kubu è convinto che questa reazione tipo placebo non sia il suo caso, ma può spiegare la perdita di magia di alcuni—come può spiegarla anche l’ambiente in cui si è assunta la droga. Emanuel Sferios, fondatore dell’organizzazione di riduzione del danno DanceSafe, dice: “Credo che molte persone diano la colpa alla qualità dell’MDMA quando in realtà il problema sta nel setting o nello stato mentale in cui l’hanno assunta.”

Specifica comunque che l’importanza di set e setting è fondamentale per sostanze psichedeliche come LSD e funghi, mentre “l’MDMA è più capace di importi il buonumore.” Dice anche che “è necessario operare una distinzione tra chi perde la magia e chi non sopporta il down dei giorni successivi.”

Sferios calcola di aver assunto MDMA circa 400 volte da quando la provò da adolescente nel 1986. Ha perso la magia tra il 1995 e il 2001, un periodo in cui la usava “semi-regolarmente,” prima di prendersi una pausa fino al 2009. La magia è tornata, ma è svanita di nuovo nel 2017. “Ormai la sento appena,” dice, specificando che ora prova soltanto un leggero miglioramento dell’umore e alcuni effetti stimolanti. “Ma non è la stessa cosa e non ne vale la pena.”

La cosa curiosa, però, è che un’altra droga ricreativa che funziona in modo simile—un composto chiamato 5-MAPB che aumenta i livelli di serotonina—funziona alla grande su Sferios. Lo descrive come “più MDMA dell’MDMA.” Ma allora cosa succede dentro al suo cervello?

Dopo aver visionato la documentazione disponibile, Matt Baggott dice del caso di Sferios: “Il sistema serotoninergico dovrebbe recuperare lentamente se una persona interrompe l’uso di MDMA. Per i cervelli che hanno recuperato soltanto in parte, l’MDMA potrebbe ancora non funzionare, ma altre droghe, come il 5-MAPB, che interagisce in maniera leggermente diversa con il sistema serotoninergico, possono funzionare.”

“Per esempio, queste altre droghe potrebbero provocare uno stress ossidativo meno acuto all’interno dei neuroni serotoninergici o essere meno efficaci nella rimozione del trasportatore di serotonina (SERT) dalla superficie dei neuroni. Fattori come questi possono tradursi in un rilascio di serotonina relativamente maggiore.”

Quindi esistono dei dati su quanto serve al cervello per riportare alla normalità il sistema serotoninergico? Baggott ci sottopone uno studio del 2021 che suggerisce che servano circa 500 giorni per rendere di nuovo pienamente disponibili i trasportatori di serotonina (SERT)—anche se si tratta di una stima approssimativa basata sulla comparazione di altri studi e c’è carenza di dati su tempi più ristretti.

Perdere la magia potrebbe indicare un danno irreversibile? Secondo Rayyan Zafar questo pericolo non c’è: “I dati neurologici e cognitivi concordano nel suggerire che l’uso ripetuto dell’ecstasy provoca cambiamenti neurocognitivi o neuropsicologici nel breve e nel medio periodo, cambiamenti di piccola entità e potenzialmente reversibili con il tempo.”

Zafar inoltre indica come fattore di confusione il fatto di usare più di una droga alla volta: alcol e altri sedativi come la ketamina e le benzodiazepine riducono gli effetti dell’MDMA, mentre “la cocaina può ridurre gli effetti euforici sovraccaricando i centri emotivi del cervello con la dopamina e diluendo gli effetti serotoninergici.”

Una sostanza che viene di tanto in tanto consigliata dagli utenti che cercano di ritrovare la magia è il Piracetam: un nootropo sintetico normalmente usato per curare il mioclono (contrazione muscolare involontaria). Alcuni studi hanno dimostrato che può anche migliorare processi cognitivi come l’apprendimento e la memoria in volontari in salute, e studi preclinici sui topi hanno suggerito che possa essere efficace nello stimolare gli effetti dell’MDMA.

Non esiste una posologia per questo uso del Piracetam, ma, secondo mega thread su Reddit, ci sono due modi: o assumerne piccole quantità in anticipo (ad esempio, distribuire 2.400mg nell’arco di alcuni giorni prima di assumere MDMA) e finire con una dose maggiore il giorno dell’assunzione, oppure assumere una dose “da attacco” (tra i due e i quattro grammi) qualche ora prima di prendere la droga.

“C’è chi dice che funziona, ma anche chi dice che non è cambiato nulla. Non sappiamo perché il Piracetam funzioni per alcuni,” dice Baggott. Sferios dice che il suo esperimento con il Piracetam non ha avuto successo—e che “resta scettico” rispetto al suo potenziale e al potenziale di altri integratori salva-magia come il NAC.

Allora cosa puoi fare per tenerti stretta la magia? “Dosi basse, meno spesso,” dice Sferios, poi aggiunge: “Chi prende 200mg e poi ne aggiunge altri 200 quattro ore dopo si trova sicuramente a rischio di incorrere in maggiori problemi neurotossici.”

Laura conclude: “A volte lo prendo ma con le aspettative ricalibrate. È come essere in una lunga relazione—non sei più innamorata, ma a volte quella sensazione torna per un attimo ed è stata sostituita da qualcosa di più gratificante. Riesco ancora a godermela.”